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Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn

Hà Vân - Hà Phương
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(Baohatinh.vn) - Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

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