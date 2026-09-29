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Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

P.V
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(Baohatinh.vn) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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