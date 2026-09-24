Tài chính thị trường ngày 24/9: Thêm nhiều ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm trên 9%

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mưa, gió nhẹ 24/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống 23/09/2026 17:57 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

[Motion graphic] Nghị quyết 278 thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư ra sao? 23/09/2026 14:08 Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi 23/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh 22/09/2026 20:16 Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch 22/09/2026 14:57 Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.

Khởi công dự án nông nghiệp hữu cơ 4F, dấu mốc quan trọng ở Hà Tĩnh 22/09/2026 14:06 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 22/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ; nhiệt độ 24 - 34 độ C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 21/09/2026 19:08 Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn 21/09/2026 16:16 Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: có mưa rào và dông rải rác 21/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; buổi chiều mưa giảm. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước 20/09/2026 14:47 Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV 20/09/2026 10:00 Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có nơi mưa to và dông 20/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.

Vẽ mặt nạ giấy bồi - Chạm vào ký ức mùa trăng 19/09/2026 20:02 Từ miếng giấy, màu vẽ và đôi bàn tay nhỏ, các em đang tự mình khám phá tìm hiểu mặt nạ giấy bồi- nét đẹp truyền thống của mùa trăng.

Chủ động phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập trọng điểm 19/09/2026 15:12 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh họp bàn triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu 19/09/2026 11:07 Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương và thu hút du khách thập phương.

Ngã tư Ích Hậu - Nỗi lo thường trực tại điểm giao cắt đông phương tiện 19/09/2026 08:26 Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/9: Cục bộ có nơi mưa to 19/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/9: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức Đảng, thành lập các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 18/09/2026 18:50 Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hà Tĩnh kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 18/09/2026 15:58 Sáng 18/9, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”.

Khởi nghiệp từ những mầm hoa 18/09/2026 08:25 Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/9: Có mưa rào và dông rải rác 18/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/9: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ; nhiệt độ 23-30 độ C.

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9 17/09/2026 21:39 Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 17/09/2026 14:25 Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh 17/09/2026 11:30 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.

“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó? 17/09/2026 08:04 Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.

Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị 16/09/2026 16:30 Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

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