Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Tài chính thị trường ngày 24/9: Thêm nhiều ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm trên 9%

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mức lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi chỉ vài trăm triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Video mới

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.
Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương và thu hút du khách thập phương.
Khởi nghiệp từ những mầm hoa

Khởi nghiệp từ những mầm hoa

Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!