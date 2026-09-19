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Ngã tư Ích Hậu - Nỗi lo thường trực tại điểm giao cắt đông phương tiện

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.

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