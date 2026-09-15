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Xe tải va chạm xe máy, 2 học sinh ở Hà Tĩnh tử vong

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giữa xe tải với xe máy tại ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi kéo dài ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) khiến 2 học sinh tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến 2 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 13h ngày 15/9 tại khu vực ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi kéo dài ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

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Xe tải liên quan tới vụ tai nạn giao thông.

Thời gian trên, xe tải mang BKS 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài (đang được thi công) theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân. Khi tới khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102 ở phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1 - 387.xx. Trên xe máy chở 3 nam học sinh đang học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Vụ va chạm mạnh khiến 2 học sinh tử vong; 1 học sinh bị thương, được đưa tới BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu; các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân.

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Xe máy chở 3 học sinh bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng một bên phần đầu, xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn. Quanh hiện trường có nhiều mảnh vỡ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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