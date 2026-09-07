5 học sinh bị bạn dùng dao tấn công đã ổn định sức khỏe

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 4/9 tiếp nhận tin báo nam sinh 15 tuổi dùng hung khí tấn công, làm 5 học sinh cùng trường bị thương tại một trường học ở xã Thạnh An.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Thạnh An đến hiện trường, phối hợp bảo vệ nhà trường giữ nam sinh, đồng thời đưa các học sinh bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin mới nhất từ Công an TP Hồ Chí Minh, sức khỏe 5 em đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã giao Phòng PC01 chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An và các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người liên quan để xác định diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy nam sinh từng được khám, điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán "phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc".

Theo công an, thời gian gần đây em có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong sinh hoạt và học tập.

Cơ quan điều tra cũng xác định nam sinh từng tham gia, tiếp cận nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Công an cho rằng những nội dung này đã tác động đến nhận thức, thúc đẩy em tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và những yếu tố liên quan trước khi xử lý theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân không suy diễn, chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng hoặc phát tán thông tin cá nhân của những học sinh liên quan.

Phụ huynh cũng được khuyến cáo quan tâm đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội của con; theo dõi những thay đổi về tâm lý, các mối quan hệ và nội dung trẻ tiếp cận để kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường.