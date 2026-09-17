Tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 20 triệu đồng

Cơ quan Công an làm việc với N.T.M.T.

Trước đó, ngày 26/8, N.T.M.T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết là hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin: họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Tại buổi làm việc với Công an phường Thành Sen, N.T.M.T. đã thừa nhận việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt N.T.M.T. 20 triệu đồng.