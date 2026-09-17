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Tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 20 triệu đồng

Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, N.T.M.T. (SN 1995, đăng ký thường trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt 20 triệu đồng.

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Cơ quan Công an làm việc với N.T.M.T.

Trước đó, ngày 26/8, N.T.M.T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết là hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin: họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Tại buổi làm việc với Công an phường Thành Sen, N.T.M.T. đã thừa nhận việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt N.T.M.T. 20 triệu đồng.

Việc xử lý vi phạm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số.

Công an phường Thành Sen khuyến cáo: người dân không tự ý thu thập, sử dụng, cung cấp, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc không thuộc trường hợp pháp luật cho phép; thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

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Tags:

#Phường Thành Sen #Hà Tĩnh 24h #Tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

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