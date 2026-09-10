Ra mắt mô hình “xã không có tội phạm” đầu tiên của toàn quốc tại Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình "xã không có tội phạm".

Chiều 10/9, UBND xã Đức Đồng tổ chức lễ ra mắt mô hình “xã không có tội phạm”. Đây là mô hình xây dựng thí điểm đầu tiên trên toàn quốc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh.

Việc xây dựng mô hình "xã không có tội phạm" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng thời, các đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để đối tượng lợi dụng nhằm tiến hành hoạt động tội phạm. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng; nhất là đối tượng nghi vấn trên địa bàn, không để có cơ hội móc nối với đối tượng ngoài địa bàn để hoạt động tội phạm hoặc lợi dụng địa bàn để phạm tội. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Các tổ chức đoàn thể ký cam kết thực hiện mô hình "xã không có tội phạm".

Thiết lập “hòm thư tố giác tội phạm”, công khai số điện thoại “đường dây nóng” của Công an xã, trưởng và các phó công an xã để tạo điều kiện cho Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm tại cộng đồng, khu dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thông qua mô hình, các phòng, ban và tổ chức đoàn thể, chủ lực là Công an xã Đức Đồng tích cực tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình, dòng họ chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, "xã không có tội phạm" không chỉ giảm thiểu các vụ việc vi phạm mà còn tập trung đấu tranh phòng ngừa từ xa, không để manh nha phát sinh tội phạm, xây dựng được thế trận toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an xã, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương tập trung rà soát các đối tượng, nhóm đối tượng tội phạm như trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là các đối tượng nghiện, sau cai nghiện để có phương án cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.