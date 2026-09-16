Chưa có bằng vẫn lái xe đầu kéo và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1

Nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ moóc chạy trên quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ.
Ngày 16/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay qua công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 1 trường hợp điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc khi chưa được cấp giấy phép lái xe, đồng thời vi phạm quy định về tốc độ.
Cụ thể, khoảng 16h10 ngày 15/9, tại Km1311+500 quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe đầu kéo 77H-098.XX kéo sơmi rơmoóc 77RM-020.XX chạy quá tốc độ quy định.
Đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 50km/h, nhưng tài xế xe đầu kéo trên đã điều khiển xe chạy 61km/h.
Chiếc xe trên do tài xế N.V.A. (18 tuổi, trú phường Sông Cầu, Đắk Lắk) không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn điều khiển.
Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe đầu kéo nêu trên và tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, việc một người chưa từng được cấp giấy phép lái ô tô nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc lưu thông trên quốc lộ 1 là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Với loại phương tiện có kích thước lớn, quán tính cao và yêu cầu kỹ năng điều khiển nghiêm ngặt, người không được đào tạo, sát hạch rất dễ mất khả năng kiểm soát khi gặp tình huống bất ngờ.
Chỉ một thao tác sai cũng có thể biến phương tiện thành nguồn nguy hiểm trực tiếp trên đường, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người tham gia giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Xuân Chất đã giả danh lãnh đạo các cơ quan trung ương nhằm can thiệp xử lý vi phạm giao thông, từ đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, qua đó giảm hồ sơ, giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.