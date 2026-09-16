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Chưa có bằng vẫn lái xe đầu kéo và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1

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Nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ moóc chạy trên quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ.

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Tài xế A. bên chiếc xe đầu kéo vi phạm - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay qua công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 1 trường hợp điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc khi chưa được cấp giấy phép lái xe, đồng thời vi phạm quy định về tốc độ.

Cụ thể, khoảng 16h10 ngày 15/9, tại Km1311+500 quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe đầu kéo 77H-098.XX kéo sơmi rơmoóc 77RM-020.XX chạy quá tốc độ quy định.

Đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 50km/h, nhưng tài xế xe đầu kéo trên đã điều khiển xe chạy 61km/h.

Chiếc xe trên do tài xế N.V.A. (18 tuổi, trú phường Sông Cầu, Đắk Lắk) không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn điều khiển.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe đầu kéo nêu trên và tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo không có bằng lái theo quy định, lại điều khiển xe chạy quá tốc độ trên quốc lộ - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đắk Lắk

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, việc một người chưa từng được cấp giấy phép lái ô tô nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc lưu thông trên quốc lộ 1 là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Với loại phương tiện có kích thước lớn, quán tính cao và yêu cầu kỹ năng điều khiển nghiêm ngặt, người không được đào tạo, sát hạch rất dễ mất khả năng kiểm soát khi gặp tình huống bất ngờ.

Chỉ một thao tác sai cũng có thể biến phương tiện thành nguồn nguy hiểm trực tiếp trên đường, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Chiếc xe vi phạm tốc độ - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk
Chiếc xe vi phạm tốc độ - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk
Cảnh sát giao thông niêm phong xe đầu kéo vi phạm tốc độ - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk
Cảnh sát giao thông niêm phong xe đầu kéo vi phạm tốc độ - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk
Lê Trung/tuoitre.vn
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Tags:

#lái xe #quốc lộ 1 #đắk lắk #vi phạm tốc độ #xe đầu kéo #giấy phép lái xe #cảnh sát giao thông

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