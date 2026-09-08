Xe chở 24 khách bốc cháy trên cao tốc, nam thanh niên 19 tuổi tử vong

Khoảng 23h45 ngày 7/9, xe khách giường nằm, biển số Bình Định cũ (nay là Gia Lai), chở 24 khách, do ông Ngô Kỳ Nhị, 54 tuổi, cầm lái, chạy hướng vào TP HCM. Khi đến gần cầu Quy Hậu, xã Phước Hậu, khói lửa bất ngờ bùng lên rồi nhanh chóng bao trùm xe.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, phát hiện sự cố, tài xế tấp xe vào sát phần đường bên phải, lấy một số vật dụng quan trọng rồi hô hoán hành khách rời khỏi xe. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do lửa bùng quá lớn.

Lực lượng chuyên ngành trên cao tốc phối hợp công an và các đơn vị liên quan dập lửa, phân luồng giao thông. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn khiến hành khách Nguyễn Gia V., 19 tuổi, trú Gia Lai, tử vong. Xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vụ cháy gây ùn tắc hơn một km trên cao tốc. Khoảng 1h ngày 8/9, giao thông được điều tiết, các phương tiện tiếp tục hành trình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Thời điểm xảy ra cháy, trời không mưa, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông bình thường. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, khai thác từ tháng 4/2024, có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Đây là một trong 5 đoạn cao tốc nối Nha Trang - TP HCM, thường xảy ra sự cố, trong đó có các vụ cháy xe tải, xe khách do trục trặc kỹ thuật.