Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Hoàng Hữu Khánh tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới (lợi dụng đêm tối, sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân, chủ cơ sở kinh doanh trong quản lý, bảo vệ tài sản), nhưng phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nổi lên gần đây nhất là vụ trộm vào đêm 1/9/2026 ở xã Yên Hòa. Hoàng Hữu Khánh (SN 1990, trú thôn Cẩm Huy, xã Cẩm Xuyên) đã bắt taxi đến khu vực thôn Nhân Hòa (xã Yên Hòa) rồi đi bộ qua nhà ông Phạm Văn Tuần, phát hiện thấy vắng người liền đi ra cột điện, ngắt cầu dao để vô hiệu hóa camera. Tiếp đó, Khánh trèo qua tường phía sau vào nhà, lén lút đi các phòng lấy trộm 17 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng (tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 22 triệu đồng). Đến ngày 6/9/2026, Công an xã Yên Hòa đã tóm gọn Hoàng Hữu Khánh cùng tang vật liên quan. Được biết, Khánh đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong các vụ trộm được phát hiện thời gian qua, chiếm phần lớn là các vụ trộm cắp xe máy. Theo thống kê của Công an tỉnh, trong số 63 vụ trộm cắp xảy ra từ đầu năm lại nay, có tới 26 vụ là trộm xe máy. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan, lơ là của người dân trong việc bảo quản tài sản. Nhiều người có thói quen dựng xe nhưng vẫn để nguyên chìa khóa, không khóa cổ, khóa càng, dựng xe ở nơi khuất tầm nhìn, ở những khu vực vắng người qua lại, không có camera giám sát... Mặt khác, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng các công cụ phá khóa chuyên dụng để bẻ khóa xe chỉ trong vòng vài chục giây.

Nguyễn Kế Tài và tang vật bị công an thu giữ.

Hầu hết các vụ trộm xe máy trên địa bàn đều được lực lượng công an đấu tranh, làm rõ kịp thời, kể cả những vụ trộm cắp liên tỉnh. Vào ngày 13/7/2026, Công an xã Đức Thọ tiếp nhận trình báo của chị B.T.T.H (SN 1973, trú thôn Đức Sơn) về việc bị mất trộm 1 xe máy tại khu vực Cầu Kênh. Qua xác minh cho thấy thủ phạm có phương thức hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn nên Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an xã Hưng Nguyên, Công an xã Văn Kiều (Nghệ An) để tổ chức truy xét.

2 ngày sau, tổ công tác Công an xã Đức Thọ phát hiện, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Kế Tài (SN 1997, trú xã Văn Kiều - Nghệ An). Tại cơ quan công an, Tài khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản tại 8 xã, phường thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, trong đó chủ yếu là xe máy.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) thường xuyên tổ chức tuần tra đêm để bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Thực tế công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp ở cơ sở cho thấy, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ các đối tượng trộm cắp. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Yên Hòa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trộm cắp tài sản, vừa tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng thời gian ban đêm để thực hiện hành vi phạm tội.”.

Từ đầu năm 2026 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 63 vụ/94 đối tượng trộm cắp tài sản, giảm 58 vụ/48 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng trộm cắp dây cáp điện, dây điện (tổng trị giá khoảng 122 triệu đồng) tại công trường Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh - Khu kinh tế Vũng Áng (tháng 6/2026).