Lưu lượng xe trên cao tốc qua Hà Tĩnh có xu hướng giảm

(Baohatinh.vn) - Theo chia sẻ của nhiều tài xế, việc phải trả phí, cộng thêm biến động giá nhiên liệu, giá kho bãi tăng khiến họ phải tính toán tuyến đường có lợi nhất trong di chuyển, trong đó có tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Thời điểm này, khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh, lưu lượng phương tiện không còn tấp nập như thời gian trước đó.
Việc các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh chưa hoàn thành, mới chỉ khai thác tạm ở trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến qua xã Cẩm Hưng cũng khiến tài xế cân nhắc. Trường hợp di chuyển trên quốc lộ 1, tài xế có nhiều lựa chọn chỗ ăn uống, nghỉ ngơi và giá cả cũng “mềm" hơn so với trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
Trong khi xe trên tuyến cao tốc giảm, hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường ven biển ở Hà Tĩnh lại gia tăng trở lại (Trong ảnh: Xe lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua Hà Tĩnh).
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn do cây xanh gãy, đổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra khuyến cáo tới các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Xuân Chất đã giả danh lãnh đạo các cơ quan trung ương nhằm can thiệp xử lý vi phạm giao thông, từ đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, qua đó giảm hồ sơ, giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.