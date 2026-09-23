Lưu lượng xe trên cao tốc qua Hà Tĩnh có xu hướng giảm

Ẩn danh đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng 17/09/2026 14:06 Công an xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Tổ chức sử dụng ma túy, 4 bị cáo lĩnh 30 năm 9 tháng tù 17/09/2026 12:18 TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 30 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cháy nhà 4 tầng ở TP HCM: 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng 17/09/2026 11:11 Đám cháy bùng phát tại một căn nhà 4 tầng trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP HCM). Lực lượng chức năng đã giải cứu 5 người, đồng thời phát hiện 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng.

Tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 20 triệu đồng 17/09/2026 05:15 Công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, N.T.M.T. (SN 1995, đăng ký thường trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt 20 triệu đồng.

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ 16/09/2026 11:02 Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hỗ trợ người dân "thoát bẫy" lừa đảo 16/09/2026 11:00 Nhờ cảnh giác của người dân và hỗ trợ kịp thời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, nhiều vụ lừa đảo qua cuộc gọi giả danh lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã được ngăn chặn.

Chưa có bằng vẫn lái xe đầu kéo và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1 16/09/2026 09:54 Nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ moóc chạy trên quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong 16/09/2026 07:50 Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sát hại vợ cũ, trả giá bằng án chung thân 15/09/2026 17:35 Với hành vi sát hại vợ cũ, bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1981, TDP Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.

Một số biện pháp PCCC&CNCH đối với xe đưa đón học sinh 15/09/2026 09:17 Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn đối với xe đưa, đón học sinh đến trường học.

Khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa nguy hiểm từ cây xanh gãy, đổ 15/09/2026 05:07 Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn do cây xanh gãy, đổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra khuyến cáo tới các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân trên địa bàn.

Ngăn hàng lậu từ cửa khẩu, chặn hàng giả trên thị trường 15/09/2026 05:05 Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Công an Hà Tĩnh bắt giam đối tượng giả danh lãnh đạo trung ương, can thiệp vi phạm giao thông 14/09/2026 15:52 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Xuân Chất đã giả danh lãnh đạo các cơ quan trung ương nhằm can thiệp xử lý vi phạm giao thông, từ đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Mạo danh quân nhân, giăng bẫy lừa tài xế chuyển tiền 14/09/2026 09:25 Mạo danh quân nhân, các đối tượng dựng kịch bản thuê xe nhằm tạo lòng tin, rồi từng bước dẫn dụ nạn nhân ở Hà Tĩnh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng 13/09/2026 18:18 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.

Cựu chủ tịch HĐTV Tổng công ty truyền tải điện quốc gia bị khởi tố 13/09/2026 15:47 Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, cựu chủ tịch HĐTV EVNNPT, vừa bị khởi tố vì có sai phạm.

Hà Tĩnh: Mưa lớn, cấm một số tuyến đường ở Cẩm Trung 13/09/2026 15:27 UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) vừa ban hành lệnh cấm phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Xe tải lật chắn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ùn tắc kéo dài 13/09/2026 08:06 Xe tải tông dải phân cách rồi lật ngang, chắn đường cả hai chiều cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km, sáng 13/9.

Những điểm mới về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực PCCC&CNCH 13/09/2026 05:59 Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, qua đó giảm hồ sơ, giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh 12/09/2026 18:03 Cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện đã diễn ra thành công.

Xe bán tải va chạm xe máy, 1 người tử vong 11/09/2026 15:03 Sau va chạm mạnh với ô tô bán tải trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), người đi xe máy ngã xuống đường tử vong.

Nợ 1,3 tỉ đồng vì tiền ảo, mang súng đột nhập nhà dân để cướp 11/09/2026 11:33 Thấy nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà cửa, xe cộ trên mạng xã hội, nghi phạm mang súng đột nhập nhà, khống chế cả gia đình để cướp tài sản. Vụ việc xảy ra ở phường An Khánh, TP.HCM.

Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cienco 4 sửa chữa triệt để hư hỏng trên quốc lộ 1 11/09/2026 07:37 Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.

Ra mắt mô hình “xã không có tội phạm” đầu tiên của toàn quốc tại Hà Tĩnh 10/09/2026 16:57 Mô hình "xã không có tội phạm" được triển khai tại xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng chống tội phạm và giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Sẵn sàng thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2026 10/09/2026 13:58 Công tác chuẩn bị cho cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2026 đã cơ bản hoàn tất.