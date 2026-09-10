Sẵn sàng thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2026

Tháng 5/2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CC, CNCH) có huy động nhiều lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập). Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo thực tập gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 7 thành viên.

Ban Chỉ huy điều hành thực tập tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.

Mục đích của cuộc thực tập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy CC, CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành và các lực lượng khác khi tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ lớn...

Cuộc thực tập dự kiến diễn ra trong thời gian 20 ngày của quý III/2026, huy động hơn 470 người tham gia cùng 30 phương tiện cơ giới, các trang thiết bị CC, CNCH chuyên dụng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giới thiệu cơ chế xử lý, điều hành, mô phỏng tình huống cháy và trình tự diễn biến các hoạt động tổ chức CC, CNCH.

Thực hiện kế hoạch, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức luyện tập phương án CC, CNCH và tiến hành khảo sát hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh trao đổi: "Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, phương tiện và bố trí lực lượng tham gia đầy đủ các buổi tập luyện, qua đó nhằm hoàn thành các mục tiêu của thực tập. Đây cũng là cơ hội để lực lượng PCCC&CNCH ở cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh".

Cuộc thực tập dự kiến huy động hơn 470 người tham gia với 30 phương tiện cơ giới cùng các trang thiết bị CC, CNCH chuyên dụng.

Từ giữa tháng 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) và các lực lượng tham gia đã tăng cường công tác luyện tập, đảm bảo thực tập cấp tỉnh năm 2026 diễn ra thành công về mọi mặt.

Theo tình huống giả định, nguyên nhân cháy, nổ xuất phát từ việc một công nhân khu vực nhà “Tank lên men” (đây là khu vực ủ bia, do trong quá trình vận hành sản xuất không đảm bảo về thông khí nên tích tụ một lượng lớn khí methane) hút thuốc, vứt tàn không đúng nơi quy định. Sự cố khiến 30 người mắc kẹt trong các cấu kiện xây dựng bị đổ sập.

Cuộc thực tập trải qua 3 giai đoạn gồm: Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai các hoạt động CC, CNCH theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ. Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) nhận, xử lý thông tin kịp thời, đến hiện trường đám cháy, phối hợp lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tổ chức trinh sát, cứu người, cứu tài sản và triển khai các đội hình CC, CNCH. Lực lượng, phương tiện của các đội PCCC&CNCH chuyên ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương án.

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh sẽ giúp đánh giá khả năng phát huy phương châm "4 tại chỗ".

Thượng tá Đậu Đình Hoà - Đội trưởng Đội CC&CNCH Trung tâm (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) thông tin: "Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo luyện tập và hoàn thành hợp luyện tại thực địa; hướng dẫn các lực lượng làm quen địa hình, xác định vị trí triển khai lực lượng, phương tiện và thống nhất phương án hiệp đồng. Các nội dung chỉ huy, điều hành, đội hình chiến thuật, sử dụng phương tiện và xử lý tình huống giả định được thực hành nhiều lần. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm quen với địa hình, vị trí triển khai phương tiện, phương án phối hợp, nâng cao khả năng xử lý theo nhiệm vụ được phân công. Qua từng buổi tập, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, nâng cao khả năng xử lý các tình huống sát với thực tế".

Cuộc thực tập nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy CC, CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành và các lực lượng khác. (Trong ảnh: Công an xã Đồng Tiến trao đổi về công tác PCCC với Đội dân phòng thôn Tây Tiến).

Được biết, tất cả các tình huống được lên phương án chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng và tổ chức luyện tập nghiêm túc. Đại tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) - thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá: "Trong quá trình luyện tập, các lực lượng tham gia nắm chắc nhiệm vụ; thao tác thành thục, khớp kịch bản, xử lý hiệu quả các tình huống; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Ban Chỉ đạo đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn các thành phần tham gia tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, kỹ năng xử lý; chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập đúng kế hoạch, sẵn sàng để cuộc thực tập đạt kết quả cao nhất”.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cuộc thực tập diễn ra an toàn, thành công. Qua đó, kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.