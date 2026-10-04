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Thanh Hóa: Hàng loạt cán bộ, người dân bị dọa tung video nhạy cảm để tống tiền

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Gần 20 người ở Thanh Hóa trình báo công an với nội dung bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép bằng công nghệ, trong đó có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Ngày 4/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép.

Có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng. Nhờ được lực lượng công an kịp thời hướng dẫn, cảnh báo, nhiều người đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo và không chuyển tiền cho các đối tượng.

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Các nội dung video nhạy cảm được các đối tượng cắt ghép rồi gửi tin nhắn đe dọa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn của các đối tượng là thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video mang nội dung nhạy cảm. Những nội dung này được gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã, nhằm khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Dù thủ đoạn này không mới, việc sử dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh, video nhạy cảm khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ rơi vào bẫy tống tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn người bị đe dọa cách xử lý, giúp họ ổn định tâm lý, nhận diện thủ đoạn và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

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Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Người dân khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế công khai thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép; không nên kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho những tài khoản không rõ danh tính.

Đặc biệt, khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

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#tống tiền #công an Thanh Hóa #video nhạy cảm #đe dọa #an ninh mạng #lừa đảo #công nghệ cao

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