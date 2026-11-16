Kịp thời xử lý các trường hợp tự ý cải tạo vườn và vận chuyển khoáng sản

(Baohatinh.vn) - Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra một hộ gia đình tự ý cải tạo vườn và một công trình sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vụ việc.
Theo Công an xã Thượng Đức, ngày 15/11/2026, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ ông T.T.B (SN 1973, trú tại thôn Bồng Thượng, xã Thượng Đức) đã tự ý thuê máy móc để múc đất trong vườn nhằm phục vụ mục đích cải tạo. Số đất đào lên được tập kết trong khuôn viên vườn cách điểm múc khoảng 10m. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, ông B. chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc xin phép cải tạo vườn.
Công an xã Thượng Đức đã yêu cầu ông B. tạm dừng hoạt động cải tạo, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục triển khai. Đồng thời, nhấn mạnh việc cải tạo vườn, san gạt mặt bằng phải đúng mục đích sử dụng đất, không làm thay đổi hiện trạng đất trái phép; tuyệt đối không lợi dụng hoạt động này để khai thác khoáng sản trái phép hoặc mua bán, vận chuyển khoáng sản phát sinh không đúng quy định.
Công an xã Thượng Đức tiến hành lập biên bản làm việc và tuyên truyền các quy định cho ông B.
Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Thượng Đức còn phát hiện một xe ô tô vận chuyển đất chưa rõ nguồn gốc tại công trình đường giao thông nông thôn thôn 5 (đoạn hai bên Đập Động) do Công ty CP Đầu tư và Tổng hợp Tiến Việt thi công.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, làm việc với các bên liên quan, xác minh nguồn gốc số đất được vận chuyển và yêu cầu đơn vị thi công cung cấp các hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc vật liệu. Công an xã đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Thông qua hoạt động kiểm tra, Công an xã Thượng Đức tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hoạt động có nguy cơ vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
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