(Baohatinh.vn) - Từ việc bắt quả tang các đối tượng đánh bạc ở khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú, Công an Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra, khởi tố 6 bị can.
Trước đó, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 17/11/2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường Trần Phú phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú.
Các đối tượng gồm: Hồ Sỹ Châu (SN 1976) và Bùi Văn Tầm (SN 1983), cùng trú tại tổ dân phố Thạch Đồng; Mai Đại Cam (SN 1962), Biện Văn Thành (SN 1991), cùng trú tại tổ dân phố Thắng Lợi (phường Trần Phú). Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, 9 triệu đồng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Đánh bạc”, xảy ra ngày 17/11/2026 tại tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú.
Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, gồm: Hồ Sỹ Châu, Bùi Văn Tầm, Mai Đại Cam, Biện Văn Thành (4 đối tượng bị bắt quả tang vào ngày 17/11/2026); Hồ Sỹ Tuấn (SN 1979), Hồ Sỹ Thế (SN 1991) cùng trú tại tổ dân phố Thạch Đồng. Tuấn và Thế là hai đối tượng được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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