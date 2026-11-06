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Đăng tải thông tin sai sự thật, người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt L.T.L (SN 1988, trú xã Hồng Lộc) 12,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

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L.TL đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook liên quan đến chủ trương triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh, L.T.L đã đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook liên quan đến chủ trương triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc, gây ảnh hưởng đến môi trường thông tin trên mạng xã hội.

Với hành vi trên, L.T.L bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174 ngày 15/5/2026 của Chính phủ với số tiền 12,5 triệu đồng.

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L.T.L bị xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng nhấn mạnh: "Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách và các dự án đang triển khai tại địa phương, có thể gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến nhận thức của người dân và tình hình an ninh, trật tự. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn tin, không chia sẻ những nội dung chưa được xác thực. Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, lực lượng công an sẽ xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

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Tags:

#An ninh trật tự #Xử lý vi phạm #Đăng tải thông tin sai sự thật #Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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