Tại giáo xứ Tân Lâm (thôn Châu Lâm, xã Thạch Hà), bà con đang khẩn trương hoàn thành hang đá, trang trí nhà thờ.

Những ngày này, tại giáo xứ Tân Lâm (thôn Châu Lâm, xã Thạch Hà), các hạng mục trang trí mừng lễ Giáng sinh đang được khẩn trương hoàn thiện. Hang đá, hệ thống đèn chiếu sáng và các vật dụng trang trí được lắp đặt tạo không khí đón Noel. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy, thiết bị điện với mật độ lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Người dân sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy, thiết bị điện để làm hang đá.

Trước thực tế đó, giáo xứ đã phối hợp với lực lượng công an địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy. Trong đó, chú trọng kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chiếu sáng và cách bố trí các vật liệu trang trí dễ bắt lửa.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy cho người dân giáo xứ Tân Lâm.

Ông Nguyễn Văn Yên – Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tân Lâm cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị đón Giáng sinh, giáo xứ đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân chú ý an toàn khi sử dụng điện, thiết bị chiếu sáng và các vật liệu trang trí hang đá”.

Hang đá kích thước lớn đang được bà con dựng lên tại giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (phường Trần Phú).

Không chỉ tại giáo xứ Tân Lâm, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được các cơ sở tôn giáo khác quan tâm thực hiện. Tại giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (phường Trần Phú), hang đá có diện tích lớn đang dần hoàn thiện. Đây cũng là thời điểm các thiết bị điện, hệ thống đèn trang trí được đấu nối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh đã bố trí các biển cảnh báo cấm lửa tại các hang đá.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, giáo xứ đã bố trí biển cảnh báo, biển cấm lửa tại những khu vực cần thiết; đồng thời trang bị bình chữa cháy, chuẩn bị nguồn nước và các điều kiện cần thiết để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh được lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Tưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (phường Trần Phú) chia sẻ: “Hang đá phục vụ lễ Giáng sinh của giáo xứ có diện tích khá lớn, sử dụng nhiều vật liệu trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng nên chúng tôi xác định phải đặt công tác an toàn lên hàng đầu. Giáo xứ đã bố trí các biển cảnh báo, trang bị bình chữa cháy tại những vị trí cần thiết, đồng thời chuẩn bị nguồn nước để xử lý khi có sự cố. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, không chủ quan trong quá trình tham quan, sinh hoạt tại nhà thờ”.

Càng gần đến ngày Giáng sinh, hoạt động trang trí, chuẩn bị tổ chức các nghi lễ, sự kiện tập trung đông người càng diễn ra sôi động.

Toàn tỉnh hiện có 42 giáo xứ, giáo họ. Càng gần đến ngày Giáng sinh, hoạt động trang trí, chuẩn bị tổ chức các nghi lễ, sự kiện tập trung đông người càng diễn ra sôi động. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng công an các địa phương đang tăng cường bám nắm địa bàn, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời nhắc nhở các giáo xứ, giáo họ chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác đảm bảo PCCC&CNCH tại giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh cho biết : “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với các giáo xứ, giáo họ kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, hướng dẫn việc sử dụng điện an toàn, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ và xây dựng phương án xử lý tình huống. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở tôn giáo trong chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ trong dịp lễ”.