Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Chủ động nhận diện, phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Văn Giáp (Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.236 vụ cháy, làm 68 người chết, 84 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 674 tỷ đồng và hơn 58 ha rừng. Cùng với đó, xảy ra 16 vụ nổ, làm 10 người chết và 21 người bị thương.

Những con số trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ trong đời sống, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), vẫn còn cơ sở chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

bqbht_br_1793854451262-6477562950224767981-6477562950224767981-bb8bef6028300457d463921e06286216.jpg
Ảnh minh họa

Để chủ động phòng ngừa, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người đứng đầu, người quản lý và người lao động tại các cơ sở cần nhận diện, khắc phục một số vi phạm, thiếu sót thường gặp sau:

1. Không bảo đảm an toàn PCCC khi sửa chữa, cải tạo, thay đổi công năng công trình

Trong quá trình sửa chữa, cải tạo, thay đổi công năng hoặc bố trí lại mặt bằng, một số cơ sở chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ cháy, nổ và chưa có biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp. Đặc biệt, hoạt động hàn, cắt kim loại, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình thi công nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể phát sinh cháy.

Các cơ sở cần đánh giá nguy cơ cháy, nổ trước khi triển khai sửa chữa, cải tạo; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn PCCC, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và bố trí người giám sát trong quá trình thi công.

2. Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ hoặc không bảo đảm khả năng hoạt động

Một số cơ sở chưa quan tâm đầu tư hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH; còn tình trạng thiếu thiết bị cần thiết hoặc phương tiện đã được trang bị nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Có nơi bố trí phương tiện không đúng vị trí, gây khó khăn cho việc tiếp cận, sử dụng khi xảy ra sự cố.

Để khắc phục, người đứng đầu cơ sở cần rà soát, trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định và phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

3. Để hàng hóa, vật dụng cản trở lối thoát nạn

Hàng hóa, nguyên vật liệu, vật dụng được tập kết tại hành lang, cầu thang, lối đi hoặc khu vực thoát nạn là tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt độ cao có thể nhanh chóng lan rộng, khiến việc di chuyển, thoát nạn gặp khó khăn. Đáng chú ý, một số cơ sở còn khóa, chèn cửa thoát nạn hoặc bố trí lối thoát chưa phù hợp.

Các cơ sở cần thường xuyên kiểm tra, sắp xếp hàng hóa, vật dụng gọn gàng; tuyệt đối không lấn chiếm hành lang, cầu thang, lối thoát nạn. Cửa và lối thoát nạn phải được duy trì trong điều kiện có thể sử dụng ngay khi cần thiết.

4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện không bảo đảm an toàn

Hệ thống điện không được thiết kế, lắp đặt phù hợp với công suất sử dụng; câu mắc, đấu nối tùy tiện; sử dụng dây dẫn, thiết bị điện kém chất lượng hoặc bố trí hàng hóa dễ cháy gần tủ điện, thiết bị điện là những nguy cơ có thể dẫn đến chập điện, quá tải và phát sinh cháy.

Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, không kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, cần kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống điện, sử dụng thiết bị phù hợp với công suất, lắp đặt thiết bị bảo vệ và kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

5. Thiếu kiểm tra, giám sát và xử lý nguy cơ cháy, nổ

Việc chủ quan, thiếu kiểm tra thường xuyên hoặc phát hiện nguy cơ nhưng chậm khắc phục có thể khiến những thiếu sót nhỏ trở thành nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Người đứng đầu cơ sở cần xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì công tác tự kiểm tra, kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót. Đồng thời, cần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn cho người lao động.

6. Ban hành nội quy PCCC và CNCH không đầy đủ hoặc không phù hợp với đặc điểm cơ sở

Nội quy PCCC và CNCH là căn cứ để tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng không ban hành nội quy hoặc nội dung nội quy chưa đầy đủ, chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động và nguy cơ cháy, nổ của từng khu vực.

Các cơ sở cần xây dựng, ban hành và niêm yết nội quy PCCC và CNCH tại những vị trí dễ quan sát; nội dung phải phù hợp với đặc điểm hoạt động thực tế. Người đứng đầu cần phổ biến để cán bộ, nhân viên, người lao động nắm rõ và nghiêm túc thực hiện, không để nội quy chỉ dừng lại ở hình thức.

7. Không mua hoặc mua không đầy đủ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là một trong những giải pháp giúp cơ sở giảm bớt gánh nặng tài chính khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp chủ cơ sở chưa quan tâm thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm hoặc chưa rà soát đầy đủ đối tượng tài sản thuộc diện phải tham gia theo quy định.

Khi xảy ra cháy, thiệt hại đối với nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và nguyên vật liệu có thể rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các cơ sở cần chủ động rà soát đối tượng, tài sản thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đây là giải pháp hỗ trợ giảm thiểu rủi ro tài chính, không thay thế các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm an toàn PCCC.

Tags:

#phòng cháy chữa cháy #nguy cơ cháy nổ #cơ sở sản xuất #cơ sở kinh doanh #an toàn PCCC #thoát nạn #bảo hiểm cháy nổ

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, gọi 114 là thao tác đầu tiên để kết nối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, gọi điện thế nào, cần cung cấp những thông tin gì và phải làm gì trong lúc chờ lực lượng ứng cứu? Những kỹ năng đơn giản dưới đây có thể giúp người dân chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.
Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trương Quang Viên (phường Vũng Áng) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

Theo Trung tá Bùi Văn Giáp - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ một lần quên tắt bếp, sử dụng thiết bị điện quá tải hay sạc pin thiếu an toàn cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là cách thiết thực để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!