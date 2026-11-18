Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Lê Văn S. và Nguyễn Trường G.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn S. (SN 1995, trú tại thành phố Quảng Ninh) được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với tiền công 100-150 triệu đồng/ tháng. Đối tượng này cấp quyền quản trị cho S. đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên. Từ những công cụ này, S. chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng.

Để vận hành website, S. đã thuê thêm 6 người khác tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng người nước ngoài. Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Lê Văn S., cùng tang vật để vận hành website “ophim17.cc”

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng.

Với quy mô dữ liệu đặc biệt lớn, thời gian hoạt động kéo dài, cơ cấu tổ chức có sự phân cấp, cùng việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt tại nước ngoài và có sự điều hành xuyên biên giới, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm tại nhiều địa phương khác nhau trên toàn quốc, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phát hiện, truy vết và xác minh. Đặc biệt, việc thu thập, đánh giá dữ liệu điện tử, làm rõ mối liên hệ giữa các cá nhân tham gia trong nước với đối tượng chỉ đạo ở nước ngoài, cũng như xác định vai trò của từng đối tượng trong toàn bộ quá trình vận hành hệ thống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lê Văn S., Nguyễn Trường G. (1 trong 6 đối tượng được S. thuê để vận hành website. Nhiệm vụ của G. là tìm kiếm, tải các bộ phim từ nhiều nguồn khác nhau trên không gian mạng rồi tải dữ liệu lên máy chủ, cập nhật phim vào website “ophim17.cc”) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.