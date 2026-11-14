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Học sinh Hương Xuân hào hứng trải nghiệm kỹ năng chữa cháy

Hậu Sơn
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ được trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, học sinh Trường TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Trường TH&THCS Hương Xuân điểm chính (xã Hương Xuân) phối hợp với Công an xã Hương Xuân và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Khê vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH.

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Học sinh thực hành dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy

Tại chương trình, hơn 1.100 giáo viên, học sinh được cán bộ, chiến sĩ phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH trong trường học, gia đình; nhận diện các nguy cơ cháy, nổ và hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Các em cũng được hướng dẫn cách thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, gọi điện báo cháy và thông báo cho người lớn khi phát hiện tình huống nguy hiểm.

Học sinh thực hành kỹ năng thoát khỏi đám cháy
Học sinh thực hành kỹ năng thoát khỏi đám cháy

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm, thực hành như: thoát nạn qua cầu thang bộ, sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định. Qua đó, giáo viên và học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao kỹ năng ứng phó khi có sự cố.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC, đồng thời trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.

Tags:

#học sinh Hương Xuân #kỹ năng chữa cháy #PCCC học đường #thoát nạn #Công an xã Hương Xuân #Đội Chữa cháy Hương Khê

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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