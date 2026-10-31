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Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Đức Quý
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(Baohatinh.vn) - Thấy mẹ và người đàn ông cùng tổ dân phố xảy ra cãi vã, xô xát, Trương Quang Viên (SN 2004, trú tại phường Vũng Áng – Hà Tĩnh) đã dùng dao chém bị hại, gây tổn thương cơ thể 35%.

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Trương Quang Viên và con dao dùng để gây án (ảnh nhỏ).

Khoảng 22 giờ 22 phút ngày 28/6/2026, tại nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng), do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, ông Lê Hải Dương (SN 1975, trú tại tổ dân phố Tân Long) xảy ra cãi vã, xô xát với bà Nguyễn Thị Lý (SN 1981, cùng sinh sống với ông Hiếu). Thấy vậy, con trai bà Lý là Trương Quang Viên đã lấy dao để chém ông Dương. Hậu quả, ông Dương bị tổn thương cơ thể với tổng tỷ lệ 35%.

Con dao Trương Quang Viên sử dụng được cơ quan có thẩm quyền kết luận thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Quang Viên về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags:

#Dùng dao chém người #Phường Vũng Áng #Công an Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

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