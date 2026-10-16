Ngăn chặn kịp thời 15 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan chức năng mời 2 nhóm thanh, thiếu niên lên trụ sở làm việc.

Ngày 10/10, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên trú tại xã Thạch Khê và xã Thạch Lạc, với tổng cộng 15 người (trong đó có em mới 14 tuổi), đang chuẩn bị hung khí để hẹn gặp, giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Công an xã Thạch Khê đã mời những thanh niên này về trụ sở để làm việc, xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số thanh niên. Trước đó, các bên đã xảy ra xô xát, sau đó tiếp tục hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khi được lực lượng chức năng phát hiện, những thanh niên này đã tự nguyện giao nộp số hung khí chuẩn bị trước đó.

Số hung khí mà nhóm thanh niên chuẩn bị.

Đại úy Trần Hoàng Cường - Phó Trưởng Công an xã Thạch Khê cho biết, tại cơ quan công an, những thanh niên này đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, nhận thức được tính chất và hậu quả từ hành vi của mình và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiềm chế cảm xúc, không kích động, lôi kéo người khác tham gia đánh nhau.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; kịp thời phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.