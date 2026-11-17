Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Danh M.

Vào tháng 8/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Hanh phát hiện một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán hàng hóa trên mạng xã hội liên quan đến 1 bị hại trên địa bàn nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S., đã tạo lập tài khoản trên mạng xã hội TikTok, sử dụng hình ảnh Flycam, bể cá cảnh thu thập trên Internet, rồi rao bán với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút sự quan tâm của những người có nhu cầu.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trần Văn S và Bùi Xuân Tr.

Khi có người liên hệ hỏi mua, các đối tượng sử dụng TikTok và Zalo để tư vấn, giới thiệu sản phẩm, tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng của cá nhân. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sử dụng ứng dụng Viettel Post để tạo đơn hàng gửi đến địa chỉ người mua, nhằm tạo dựng giao dịch mua bán như thật. Tiếp đó, chúng đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu người mua tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi người mua phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 3 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục người bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Công an xã Gia Hanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, xác định thêm các bị hại và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.