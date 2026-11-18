(Baohatinh.vn) - Đối tượng Ninh Thị Oanh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người khác bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn mua đất.
Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Ninh Thị Oanh (SN 1988, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đầu tư vào lĩnh vực “lan đột biến” nhưng bị thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Oanh đã tìm hiểu thông tin về dự án Eurowindow Garden City tại TP Thanh Hóa (cũ), sau đó dựng lên thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.
Oanh đã liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) nói rằng Oanh chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án nói trên và khoảng 10 ngày sau sẽ có khách hàng từ Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%. Oanh rủ bà N.T.O. cùng góp vốn đầu tư, cam kết phân chia lợi nhuận tương ứng với số tiền góp.
Tin tưởng những thông tin Oanh đưa ra, bà N.T.O. đã chuyển tổng cộng 750 triệu đồng cho Oanh. Sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện việc đầu tư như đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
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