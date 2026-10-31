Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ tàu cá chìm ở biển Thiên Cầm

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) được tìm thấy trong cabin tàu đánh cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.

bqbht_br_chim-tau.jpg
Lực lượng BĐBP tiếp cận vị trí tàu chìm để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế vào bờ.

Thiếu tá Hồ Thọ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho hay: Sau gần 4 ngày mất tích, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) được thợ lặn tìm thấy vào lúc 10h ngày 31/10 trong cabin tàu đánh cá số hiệu HT-90377-TS bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.

Lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tiếp cận vị trí tàu bị chìm để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế vào bờ.

Theo Thiếu tá Hồ Thọ, tàu cá HT-90377-TS bị chìm khi cách bờ 2 hải lý, ở độ sâu chừng 15m. Những ngày qua, thời tiết trên biển có mưa to, sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm trên vùng biển Thiên Cầm.

Thời điểm bị chìm, trên tàu có 5 ngư dân. 3 ngư dân đã được ứng cứu, 2 ngư dân bị mất tích là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung). Vào lúc 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Lê Viết Hà.

Tin liên quan

Tags:

#Chìm tàu #Tàu chìm #Chìm tàu đánh cá #Tàu đánh cá bị chìm #Chìm tàu ở Hà Tĩnh #Tàu chìm ở Hà Tĩnh #Chìm tàu cá

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Bất an cháy nổ trong khu dân cư

Phòng chống cháy nổ trong khu dân cư: Đừng chủ quan!

Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Những khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Những khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).
Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Thả diều là thú vui của nhiều người dân Hà Tĩnh, nhưng nếu thả không đúng nơi đúng chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy đường dây điện, gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!