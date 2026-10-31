Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ tàu cá chìm ở biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) được tìm thấy trong cabin tàu đánh cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.
Thiếu tá Hồ Thọ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho hay: Sau gần 4 ngày mất tích, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) được thợ lặn tìm thấy vào lúc 10h ngày 31/10 trong cabin tàu đánh cá số hiệu HT-90377-TS bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.
Lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tiếp cận vị trí tàu bị chìm để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế vào bờ.
Theo Thiếu tá Hồ Thọ, tàu cá HT-90377-TS bị chìm khi cách bờ 2 hải lý, ở độ sâu chừng 15m. Những ngày qua, thời tiết trên biển có mưa to, sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm trên vùng biển Thiên Cầm.
Thời điểm bị chìm, trên tàu có 5 ngư dân. 3 ngư dân đã được ứng cứu, 2 ngư dân bị mất tích là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung). Vào lúc 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Lê Viết Hà.
Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an), Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Trước những thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, Hải quan khu vực XI chú trọng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới Hà Tĩnh và Nghệ An.
Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).