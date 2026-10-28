Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

(Baohatinh.vn) - Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Ông Lê Hồng Lĩnh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Trung cho hay: Vào khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu khi đang tham gia khai thác trên biển đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm. Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ chừng 2 hải lý.
Thời điểm bị chìm, trên tàu có 5 ngư dân. 3 ngư dân đã được ứng cứu, 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.
Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Lê Viết Hà và đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Thế.
Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.
UBND xã Cẩm Trung cũng đã phát thông báo tới Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão và UBND các xã, phường ven biển đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.
Theo chính quyền xã Cẩm Trung, trên vùng biển Hà Tĩnh có mưa, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
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