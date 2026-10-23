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Cộng đồng

Cứu sống 4 ngư dân trong vụ chìm tàu gần mỏ Sư Tử Trắng

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Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III thông tin đã tìm thấy và cứu sống cả 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá gần mỏ Sư Tử Trắng. Hiện sức khỏe của họ đều bình thường.

Sáng 23-10, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III, cho biết 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá gần mỏ Sư Tử Trắng đã được cứu sống. Trung tâm này thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Theo đó, ngày 21-10, một tàu cá của TP Cần Thơ đang hoạt động trên biển đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 4 thuyền viên sau khi tàu cá gặp nạn. Tàu này đưa các ngư dân về cảng Trần Đề, dự kiến cập đất liền trong ngày 23-10. Sức khỏe của cả 4 người đều bình thường.

Vị trí tàu cá của tỉnh Lâm Đồng gặp nạn. Ảnh: Bộ đội biên phòng Lâm Đồng
Vị trí tàu cá của tỉnh Lâm Đồng gặp nạn. Ảnh: Bộ đội biên phòng Lâm Đồng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, Quân chủng Hải quân và các đơn vị hỗ trợ, bảo đảm các ngư dân được đưa về đất liền an toàn.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 21-10, tàu cá BTh 80712TS (tỉnh Lâm Đồng) bị chìm tại vùng biển cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về phía Đông Nam. Vị trí này cách mỏ Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý. Tai nạn làm 4 ngư dân mất tích.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Mũi Né, qua kiểm tra thực tế, lực lượng Hải quân phát hiện tàu cá bị thủng đáy.

sggp.org.vn
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Tags:

#chìm tàu gần mỏ Sư Tử Trắng #ngư dân mất tích #cứu sống 4 ngư dân

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