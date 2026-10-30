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Kỳ Khang chung tay xóa nhà tạm, giúp người nghèo an cư

Vũ Viễn
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(Baohatinh.vn) - Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở tuổi 83, bà Phan Thị Duyến (thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang) đã trải qua nhiều mất mát khi cả hai người con đều qua đời. Tuổi cao, sống cô đơn, cuộc sống của bà vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Nhiều năm qua, bà phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa to, gió lớn.

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Ban vận động "Vì người nghèo" xã Kỳ Khang trao biển biểu trưng số tiền 70 triệu đồng cho bà Phan Thị Duyến trong ngày khởi công xây dựng nhà ở.

Nỗi lo về nơi ăn chốn ở luôn thường trực, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Với hoàn cảnh của bà, việc tự xây dựng ngôi nhà kiên cố gần như nằm ngoài khả năng. Thấu hiểu những khó khăn ấy, chính quyền địa phương đã quan tâm, kết nối nguồn lực hỗ trợ để bà có điều kiện xây dựng nơi ở mới. Theo đó, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã Kỳ Khang đã trích 70 triệu đồng hỗ trợ bà Duyến xây dựng nhà ở.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu và sự chung tay của cộng đồng, ngôi nhà của bà Duyến đang dần hoàn thiện với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Bà Phan Thị Duyến xúc động chia sẻ: “Tuổi đã cao, các con đều không còn, cuộc sống chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của mọi người. Trước đây, ở trong căn nhà cũ, mỗi lần mưa gió, tôi đều lo lắng. Nay được các cấp hỗ trợ làm nhà, lại có anh em, bà con làng xóm giúp đỡ, tôi mừng lắm. Có được ngôi nhà chắc chắn để ở, tôi yên tâm hơn, không còn phải thấp thỏm mỗi khi thời tiết xấu”.

Theo bà Trịnh Thị Ty, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Ích, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ giúp người dân giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi một gia đình gặp khó khăn, cán bộ thôn cùng các tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp rà soát, vận động, kêu gọi sự chung tay để việc hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu.

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Ngôi nhà của bà Duyến đã sắp hoàn thành.

Không chỉ riêng bà Duyến, tại thôn Hoàng Dụ (xã Kỳ Khang), bà Hoàng Thị San cũng vừa được hỗ trợ sửa chữa nhà ở sau nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng.

Chồng mất sớm, bà San lại phải nuôi một người cháu mồ côi. Hai bà cháu nương tựa vào nhau trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Ngôi nhà cũ hư hỏng qua nhiều năm khiến sinh hoạt của hai bà cháu gặp không ít khó khăn, đặc biệt vào những ngày mưa gió. Trước hoàn cảnh đó, địa phương đã phối hợp với Công an xã hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, công trình đã hoàn thành, mang lại không gian sinh hoạt kiên cố, khang trang hơn cho hai bà cháu.

Bà Hoàng Thị San chia sẻ: “Trước đây, nhà cửa hư hỏng, nhiều chỗ xuống cấp, hai bà cháu sống rất vất vả. Tôi tuổi đã cao, lại phải chăm lo cho cháu nên không có điều kiện sửa sang nhà cửa. Được chính quyền địa phương và Công an xã quan tâm hỗ trợ, tôi rất biết ơn. Bây giờ nhà cửa đã chắc chắn hơn, hai bà cháu có chỗ ở an toàn, tôi yên tâm hơn để chăm sóc cháu”.

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Bà Hoàng Thị San đã an tâm hơn khi mùa mưa bão đến.

Từ căn nhà mới của bà Phan Thị Duyến đến ngôi nhà được sửa chữa cho bà Hoàng Thị San và hàng chục ngôi nhà tình thương khác, hiệu quả của chính sách giảm nghèo ở Kỳ Khang được thể hiện bằng những đổi thay cụ thể trong đời sống người dân. Theo thống kê, từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã huy động xây mới và nâng cấp 185 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để đạt được kết quả này, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, cán bộ thôn và cộng đồng dân cư. Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em quê hương và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ những gia đình còn khó khăn về nhà ở.

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng chung tay, gia đình cùng góp sức”, mỗi công trình không chỉ là kết quả của nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn là thành quả từ sự đồng lòng, sẻ chia của nhiều lực lượng.

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Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Kỳ Khang xây mới và nâng cấp 185 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Khang cho biết: “Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội đối với người dân. Chúng tôi xác định phải huy động tối đa các nguồn lực, đồng thời công khai, minh bạch trong quá trình rà soát, lựa chọn đối tượng và triển khai hỗ trợ, bảo đảm sự giúp đỡ đến đúng những gia đình thực sự cần thiết”.

Hiện nay, Kỳ Khang có 162 hộ nghèo, chiếm 2,71% và 255 hộ cận nghèo, chiếm 4,27%. Nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của người dân trên địa bàn vẫn còn lớn. Theo ông Nguyễn Thế Anh, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận tại các khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, địa phương chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khuyến khích các gia đình, dòng họ và người dân cùng tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào xóa nhà tạm, nhà xuống cấp.

Với mục tiêu không để người dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ, mất an toàn, xã Kỳ Khang đang tiếp tục rà soát nhu cầu, tranh thủ các chương trình hỗ trợ và khơi dậy sức mạnh của cộng đồng. Mỗi mái ấm được dựng xây là một nỗi lo được vơi bớt, một niềm tin được bồi đắp và một cơ hội mới để người nghèo vươn lên.

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