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Kỳ Xuân xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Vũ Huyền
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(Baohatinh.vn) - Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực, xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xã Kỳ Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân (cũ), với dân số 23.574 người. Toàn xã hiện có 185 hộ nghèo với 316 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,06%; 200 hộ cận nghèo với 459 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,31%; nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, nhà ở xuống cấp,…

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

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Lãnh đạo xã Kỳ Xuân khởi công xây dựng nhà cho bà Phan Thị Đào ở thôn Đông Sơn.

Bên cạnh tạo sinh kế, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Xuân đã hỗ trợ xây mới 11 nhà và tu sửa 5 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền 855 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 350 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động từ nguồn xã hội hóa 505 triệu đồng.

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Ngoài được hỗ trợ tiền, các gia đình làm nhà mới còn nhận được sự chung tay, góp sức của bà con làng xóm.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân cho biết: “Kỳ Xuân luôn xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các hộ còn khó khăn về nhà ở, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự chung tay của doanh nghiệp, con em quê hương và Nhân dân để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu”.

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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân trao biểu trưng ủng hộ 70 triệu đồng làm nhà ở cho bà Trần Thị Linh ở thôn Đông Sơn.

Hoạt động hỗ trợ sửa chữa nhà ở là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò của MTTQ trong công tác an sinh xã hội và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

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Tags:

#xây nhà hộ nghèo #xây nhà đại đoàn kết #Xây nhà ở cho người nghèo

Chủ đề Vì người nghèo

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