Vòng tay nhân ái: Thương cảnh người phụ hồ nghèo chăm vợ bệnh nặng

Gần 10 năm nay, cuộc sống của gia đình ông Phạm Quang Vinh và bà Võ Thị Hương (thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi bà Hương phát bệnh trầm cảm nặng. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, tháo vát, bà Hương dần mất đi sự tỉnh táo, sức khỏe suy giảm và khả năng tự chăm sóc bản thân ngày càng hạn chế.

Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của vợ chồng ông Phạm Quang Vinh.

Dù hai ông bà có 3 con đã trưởng thành, nhưng người đi làm ăn xa, người sinh sống gần nhà lại có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, nên không thể phụ giúp cha mẹ. Vì vậy, việc chăm sóc bà Hương và lo toan cuộc sống hằng ngày phần lớn vẫn do ông Vinh đảm nhận. Sau những đợt điều trị tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bà lại được ông đón về nhà chăm sóc từ miếng cơm, giấc ngủ.

"Năm 2017, vợ tôi bắt đầu phát bệnh, tới năm 2021 thì trở nặng. Tôi cũng đưa vợ đi chữa nhiều nơi nhưng không đỡ. Mỗi khi phát bệnh, tôi lại phải đưa vào điều trị tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, mỗi lần như thế khoảng 15 ngày. Hôm nào khỏe mạnh bà quét được cái nhà, hôm trở trời lại kêu than cả ngày lẫn đêm nên lúc nào tôi cũng phải hỗ trợ, túc trực bên cạnh", ông Phạm Quang Vinh chia sẻ.

Bà Võ Thị Hương hiện đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Để có tiền trang trải thuốc men cho vợ và chi phí sinh hoạt hằng ngày, ông Vinh nhận đi làm phụ hồ cho các công trình gần nhà. Tuy nhiên, ở độ tuổi 56, sức khỏe của ông không còn tốt như trước, cộng thêm đặc thù công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thu nhập rất bấp bênh.

Ông Vinh ngậm ngùi: "Sức khỏe tôi yếu đi nhiều, lại hay đau nhức xương khớp nên có tháng làm được 20 công, tháng chỉ được dăm bảy công. Làm phụ hồ thì ngày nắng ráo mới có việc, mưa xuống là chủ thầu cho nghỉ. Nhiều hôm nắng nóng tôi cũng không có sức để làm cho trọn một ngày công, thu nhập lại đứt quãng. Vậy mà tiền thuốc men cho bà tháng nào cũng tiêu tốn cả triệu bạc".

Công việc chính của ông Vinh là phụ hồ cho các công trình gần nhà.

Không chỉ chật vật mưu sinh, nơi ở của ông Phạm Quang Vinh hiện cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1992, qua nhiều năm sử dụng, tường đã bong tróc từng mảng vữa lớn, các cột gỗ mục nát, phần mái ngói xô lệch. Nhiều hạng mục trong nhà đã hư hỏng, cần được sửa chữa, gia cố để bảo đảm an toàn cho người ở.

"Chỉ cần một trận mưa là nhà dột khắp nơi. Đợt bão năm ngoái, mái nhà bị tốc một mảng lớn, hai vợ chồng phải lên ở nhờ gia đình con trai. Nay bà nhà bệnh càng nặng, tôi luôn mong mỏi tích cóp được chút tiền để gia cố lại ngôi nhà cho an toàn, nhưng tiền ăn và tiền thuốc còn chưa đủ, việc sửa nhà gần như bất lực", ông Vinh xót xa.

Ông Vinh vừa đi làm vừa chăm sóc vợ bị bệnh.

Ông Phan Văn Tiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình ông Phạm Quang Vinh là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phúc Sơn. Một mình ông Vinh phải bươn chải nuôi vợ đau ốm, nay ngôi nhà lại xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đã thường xuyên quan tâm, động viên, đồng thời kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ gia đình. Thông qua chương trình Vòng tay nhân ái BHT, chúng tôi mong muốn tiếp tục kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp ông bà có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn, ổn định cuộc sống”.

Giữa những bộn bề của bệnh tật và khó khăn, điều mong mỏi lớn nhất lúc này không chỉ là có thêm chút thu nhập để duy trì bữa cơm hằng ngày, mà là một mái nhà vững chãi để hai vợ chồng yên tâm sinh hoạt lúc trái gió trở trời. Sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực nhất giúp gia đình ông Phạm Quang Vinh vượt qua nghịch cảnh.