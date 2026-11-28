Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Thạch Lạc 16/11/2026 17:07 Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Tặng 30 thẻ BHYT cho người dân ở Xuân Lộc 16/11/2026 16:40 Việc trao thẻ BHYT góp phần giúp người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu.

Chung tay làm điểm tựa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 16/11/2026 05:08 Không chỉ tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cắt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương 14/11/2026 06:33 Mong muốn mang niềm vui đến người bệnh, anh Lê Ngọc Đức – Chủ Salon tóc Fika BarberShop (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) nhiều lần tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Vòng tay nhân ái: Thương cảnh người phụ hồ nghèo chăm vợ bệnh nặng 13/11/2026 06:00 Ở tuổi 56, ông Phạm Quang Vinh (thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) vẫn phải chật vật mưu sinh, chăm sóc người vợ mắc bệnh tâm thần và canh cánh trước ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Những ngôi nhà đậm nghĩa tình ở Lộc Hà 12/11/2026 08:42 Bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành và tấm lòng thơm thảo của cộng đồng, các gia đình khó khăn ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã có được những mái kiên cố, đậm nghĩa tình.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn ở Kỳ Khang 08/11/2026 05:08 Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT kết nối sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn 07/11/2026 16:02 Thông qua Chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Trạch và xã Sơn Hồng đã được hỗ trợ hơn 167 triệu đồng.

Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo người yếu thế 07/11/2026 12:22 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, trách nhiệm để chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người dân yếu thế.

Đức Đồng - Trao sinh kế, tiếp sức người nghèo vươn lên 07/11/2026 05:00 Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những mô hình sinh kế tiếp sức người dân Kỳ Khang thoát nghèo 04/11/2026 05:00 Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hương Đô huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo 02/11/2026 05:10 Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế, tạo điều kiện cho người nghèo từng bước vươn lên.

Kỳ Xuân xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn 31/10/2026 08:08 Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực, xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kỳ Khang chung tay xóa nhà tạm, giúp người nghèo an cư 30/10/2026 05:32 Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vòng tay nhân ái: Thương cảm gia đình nghèo gặp sóng gió bệnh tật 29/10/2026 15:01 Mang trong mình căn bệnh động kinh nhưng chị Đàm Thị Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lại đang làm chỗ dựa cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo cùng hai con thơ.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT bàn giao nhà cho hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ 24/10/2026 15:09 Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ mong muốn ngôi nhà sẽ là điểm tựa để chị Đinh Thị Long cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp nhận 201 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu ở phường Nam Hồng Lĩnh 24/10/2026 11:46 Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Lộc Hà trao bê giống, "tiếp sức" cho các hộ khó khăn 20/10/2026 10:31 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được nhận bê giống để cải thiện sinh kế.

Hỗ trợ bò sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đông Kinh 19/10/2026 17:50 Những con bê giống được trao góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên trong cuộc sống của người nghèo ở Đông Kinh (Hà Tĩnh).

Gom yêu thương, lan tỏa nghĩa tình đến người khó khăn 18/10/2026 07:57 Với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực để chăm cho những cảnh đời khó khăn, lan tỏa nghĩa tình trong cuộc sống

Tiếp thêm niềm tin, động lực cho người nghèo ở Mai Phụ 17/10/2026 13:30 Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo, nhiều đối tượng yếu thế ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã nỗ lực vươn lên, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Xã Kỳ Xuân trao 32 mô hình sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn 17/10/2026 08:56 Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực trao hàng chục mô hình sinh kế cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Hồng Lĩnh 17/10/2026 05:55 Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tạo điểm tựa để người dân an cư, ổn định cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Phường Hà Huy Tập phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” 16/10/2026 17:20 Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trao 510 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 16/10/2026 13:46 Học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại Hà Tĩnh được nhận học bổng từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ 15/10/2026 17:13 Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.

Vòng tay nhân ái: Nỗi lòng người vợ có chồng liệt giường, con thơ suy thận 15/10/2026 17:05 Chồng bị chấn thương sọ não nằm liệt giường, con trai bị suy thận, gia đình chị Võ Thị Ngọc (trú tại thôn Nam Hương, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) rơi vào cảnh bế tắc, thiếu thốn.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 140 triệu đồng xây nhà tình nghĩa 13/10/2026 10:50 Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ tổng kinh phí 140 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Kinh.

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh 12/10/2026 14:00 Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.