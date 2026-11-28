(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia, tiếp nhận 207 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị.
Sáng 28/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại phường Bắc Hồng Lĩnh là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.
Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận 207 đơn vị máu. Số lượng máu này được chuyển về Khoa Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.
Không chỉ tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn kinh phí không chỉ góp phần giúp các gia đình khó khăn ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Từ hỗ trợ con giống, vật nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa các mô hình sinh kế trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.