Hỗ trợ bò sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đông Kinh

Trao mái ấm, tiếp động lực cho hộ khó khăn tại Đức Đồng 11/10/2026 08:57 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) đã tích cực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao gần 165 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn 10/10/2026 14:37 Qua sự lan tỏa của chương trình “Vòng tay nhân ái” của Báo và PTTH Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lộc và Cẩm Bình đã được hỗ trợ số tiền gần 165 triệu đồng.

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ 10/10/2026 12:33 Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.

Thêm điểm tựa giúp người nghèo Xuân Lộc ổn định cuộc sống 09/10/2026 10:45 Từ việc xây dựng nhà ở, trao con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ 08/10/2026 17:13 Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng 08/10/2026 05:26 Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ 07/10/2026 13:52 Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Kỳ Khang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 05/10/2026 17:26 Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gom yêu thương, lan tỏa nghĩa tình đến người khó khăn 05/10/2026 07:57 Với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực để chăm cho những cảnh đời khó khăn, lan tỏa nghĩa tình trong cuộc sống

Ngày hội tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận 130 đơn vị máu 03/10/2026 11:02 Ngày hội tình nguyện “Welcome K19” của Trường Đại học Hà Tĩnh thu hút hơn 600 sinh viên tham gia hiến 130 đơn vị máu và kết nối tân sinh viên với câu lạc bộ của nhà trường.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh người bố nghèo nuôi 3 con trong khốn khó 02/10/2026 14:15 Bi kịch bất ngờ ập đến khi người vợ đột ngột qua đời, bỏ lại anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 đứa con thơ dại trong cảnh nghèo khó.

Lãnh đạo phường Thành Sen thăm hỏi gia đình nạn nhân bị đuối nước ở hồ Bảy Mẫu 01/10/2026 18:36 Đại diện lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự đóng góp của cán bộ, công chức phường, góp phần hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật 28/09/2026 05:18 Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.

Hơn 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng" 26/09/2026 09:28 Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".

Những mô hình sinh kế tạo điểm tựa cho người nghèo ở Gia Hanh 26/09/2026 07:08 Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.

Xã Cẩm Trung kết nối, đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 25/09/2026 16:50 Xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cô giáo dạy mỹ thuật ở Hà Tĩnh 22 lần hiến máu tình nguyện 23/09/2026 05:16 Với nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Dương Thị Thủy (SN 1976, Trường THCS Nguyễn Xí, xã Cổ Đạm) đã có 22 lần hiến máu cứu người, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ 20/09/2026 11:29 Những món quà thiết thực góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực để các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương" 19/09/2026 19:13 Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nuôi hai con bạo bệnh 18/09/2026 05:05 Ở tuổi 65, một mình bà Trương Thị Bình ở thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gồng gánh nuôi hai người con gái bị bệnh tâm thần và tim bẩm sinh.

Nghị lực của chàng trai chạy thận ở Hà Tĩnh 14/09/2026 15:43 Đối mặt với căn bệnh suy thận khi mới ngoài 20, anh Trần Đình Thể, ở xã Gia Hanh, Hà Tĩnh vẫn nỗ lực từng ngày với mục tiêu tích góp 1 tỷ ghép thận.

Thu về 250 đơn vị máu từ ngày hội “Giọt hồng yêu thương” 12/09/2026 10:25 Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được tổ chức an toàn, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trao 40 suất học bổng cho trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn 12/09/2026 10:19 40 em học sinh là trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh đã được nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trao 270 suất quà cho bệnh nhi nhân dịp năm học mới 11/09/2026 12:26 Quỹ Mái ấm Hạnh phúc phối hợp trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh nhằm động viên các em sớm vượt qua bệnh tật, nhanh chóng trở lại trường.

Sun Life Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Đức Quang hơn 234 triệu đồng 08/09/2026 11:22 Hơn 234 triệu đồng từ chương trình “Chung tay vượt lũ” đã được trao cho học sinh Trường TH&THCS Đức Quang (Hà Tĩnh) nhằm hỗ trợ các em trong năm học mới 2026 - 2027.

Phụ nữ Hà Tĩnh huy động hơn 1 tỷ đồng tiếp sức học sinh đến trường 06/09/2026 06:04 Thông qua sự vận động của các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Trao mô hình sinh kế cho 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Lộc Hà 05/09/2026 13:08 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa trao 24 mô hình sinh kế gà giống giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Mẹ mắc 2 bệnh ung thư và nỗi lo dang dở tương lai con trẻ 03/09/2026 14:47 Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng hỏng một mắt, sức khỏe yếu, hai con còn tuổi ăn học - gia đình nghèo ở xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh đang rất cần sự sẻ chia.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn Hà Tĩnh 30/08/2026 15:19 Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.