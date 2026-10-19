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Hỗ trợ bò sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đông Kinh

Tiến Phúc
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(Baohatinh.vn) - Những con bê giống được trao góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên trong cuộc sống của người nghèo ở Đông Kinh (Hà Tĩnh).

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Chiều 19/10, xã Đông Kinh tổ chức trao bò sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
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Mỗi con bê giống trị giá 12 triệu đồng, được trích hỗ trợ từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh. Những con giống này đã được lựa chọn cẩn thận, có chất lượng tốt, đã được tiêm phòng dịch, hầu hết là bê nái.
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Cùng với trao con giống, các hộ được thụ hưởng còn được hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, cách tận dụng nguồn thức ăn và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng giúp mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, hạn chế rủi ro và tạo nền tảng phát triển kinh tế gia đình lâu dài.
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Chương trình cho thấy sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với những hoàn cảnh còn khó khăn. Sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
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Thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng duy trì, phát triển mô hình để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

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Chủ đề Vì người nghèo

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