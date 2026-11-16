Chung tay làm điểm tựa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn, em Nguyễn Lê Hà Linh, học sinh lớp 5B1, Trường Tiểu học Kỳ Khang, xã Kỳ Khang, vẫn luôn chăm chỉ học tập và phụ giúp mẹ những công việc vừa sức. Ít ai biết rằng, phía sau sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của cô học trò nhỏ là một hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố em mắc bệnh qua đời, mẹ sức khỏe yếu nhưng vẫn phải tần tảo làm lụng để nuôi hai chị em ăn học.

Lãnh đạo xã đến thăm hỏi và động viên em Nguyễn Lê Hà Linh.

Thiếu đi sự chăm sóc, chở che của người cha, cuộc sống của ba mẹ con Linh gặp không ít khó khăn. Những khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền sách vở, học hành của hai chị em luôn là nỗi lo thường trực đối với người mẹ. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã kịp thời quan tâm, nhận đỡ đầu, giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hằng tháng, từ Quỹ Vì người nghèo, địa phương trích hỗ trợ Linh 500.000 đồng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ thường xuyên này, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của em; kịp thời chia sẻ khi gia đình gặp khó khăn.

Cán bộ các cấp Hội phụ nữ thường xuyên hỗ trợ Hà Linh học tập.

Sự quan tâm ấy không chỉ giúp mẹ con Linh vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn mang đến cho em cảm giác được yêu thương, chở che. Từ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và chính quyền địa phương, Linh ngày càng tự tin, mạnh dạn hơn. Em luôn chăm ngoan, có ý thức vươn lên, không ngừng tiến bộ và trở thành một trong những học sinh giỏi của lớp. Ngoài giờ học, em còn biết chủ động phụ giúp mẹ những công việc nhà, sống có trách nhiệm và biết chia sẻ với gia đình.

Cô giáo Trịnh Thị Mai Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B1, Trường Tiểu học Kỳ Khang chia sẻ: “Hoàn cảnh của Linh rất đáng thương. Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, một mình nuôi hai con nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Khi biết hoàn cảnh của em, địa phương và nhà trường đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Ở lớp, chúng tôi cũng thường xuyên động viên, quan tâm, tạo điều kiện để em hòa nhập, học tập cùng các bạn. Điều đáng mừng là Linh rất ngoan, có ý thức tự giác, chăm chỉ học tập và ngày càng tiến bộ. Sự đồng hành của địa phương, nhà trường và tập thể lớp chính là nguồn động viên rất lớn để em nỗ lực vươn lên”.

Ở trường, Hà Linh (bên trái) là một học sinh ngoan, có ý thức tự giác, chăm chỉ học tập và ngày càng tiến bộ.

Cũng như Linh, em Trương Quang Hiếu, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Kỳ Khang, ở thôn Trường Thọ, là một trong những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được địa phương quan tâm, nhận đỡ đầu.

Mẹ Hiếu là phụ nữ đơn thân, mang di chứng chất độc da cam, hạn chế về năng lực nhận thức. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, tuổi thơ của em có nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Lãnh đạo xã Kỳ Khang và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng tiền hỗ trợ cho em Trương Quang Hiếu.

Cùng với sự hỗ trợ của địa phương, Chi hội Phụ nữ thôn Trường Thọ (Kỳ Khang) cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đến đời sống và việc học tập của Hiếu. Những món quà, sự sẻ chia tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng đối với một trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Chị Lê Thị Cúc - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trường Thọ, cho biết: “Để giúp Hiếu vượt qua khó khăn, chị em trong chi hội luôn dành sự quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu trong khả năng của mình. Chúng tôi mong muốn cháu luôn cảm nhận được sự yêu thương của mọi người, có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và không mặc cảm về hoàn cảnh gia đình”.

Quang Hiếu sinh ra trong một gia đình nhiều khó khăn.

Nhờ có sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng, Hiếu ngày càng ổn định trong học tập và sinh hoạt. Những năm qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Kết quả đó không chỉ là sự nỗ lực của bản thân em mà còn cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc quan tâm, chăm lo và tạo môi trường phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay từ cơ sở.

Từ những trường hợp cụ thể như Linh và Hiếu có thể thấy, sự quan tâm của xã Kỳ Khang đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không dừng lại ở những hỗ trợ nhất thời mà đang từng bước được triển khai theo hướng thường xuyên, có địa chỉ và có sự đồng hành lâu dài.

Sau sáp nhập, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Khang đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; đồng thời kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em.

Công an xã Kỳ Khang tham gia hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kỳ Khang cho biết: “Với phương châm không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau, Hội Phụ nữ xã chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng sự đồng hành giữa tổ chức hội với các gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư. Việc hỗ trợ không chỉ hướng đến những khoản kinh phí, phần quà thiết thực mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần, quá trình học tập, rèn luyện và sự phát triển toàn diện của trẻ”.

Đến nay, Hội Phụ nữ xã Kỳ Khang đã kết nối, nhận đỡ đầu 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn xã. Từ sự vận động của địa phương và các tổ chức đoàn thể, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng chung tay hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Điểm đáng quý trong cách làm của Kỳ Khang là sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhà trường. Mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm từ nhiều phía: địa phương hỗ trợ nguồn lực, tổ chức hội kết nối và chăm lo, nhà trường đồng hành trong giáo dục, còn cộng đồng dân cư chia sẻ, động viên trong cuộc sống hằng ngày.

Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, cùng với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xã Kỳ Khang đang từng bước phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những đối tượng yếu thế, nhất là trẻ em.