Tiếp thêm niềm tin, động lực cho người nghèo ở Mai Phụ

Cán bộ xã Mai Phụ đến động viên, thăm hỏi và chúc mừng gia đình ông Mai Chí Bình và Phạm Thị Nhi vì đã phát huy được các nguồn lực hỗ trợ để thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Do mắc bệnh hiểm nghèo suốt 7 năm qua nên gia đình ông Mai Chí Bình và bà Phạm Thị Nhi (ở thôn Mai Lâm) nhiều năm liền thuộc diện hộ cận nghèo. Để giúp gia đình cựu chiến binh này vượt qua khó khăn, năm 2023, Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ (cũ) hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng 80 m², trị giá 150 triệu đồng. Năm 2024, gia đình tiếp tục được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026 hỗ trợ một con bê nái trị giá 12 triệu đồng để phát triển sinh kế, tích lũy tài sản.

Ông Bình xúc động: “Những năm tháng chống chọi với bệnh tật, điều khiến tôi trăn trở nhất là cuộc sống gia đình còn quá nhiều thiếu thốn. Nhờ sự giúp đỡ của các cấp, ngành và những tấm lòng hảo tâm, gia đình tôi có nhà ở kiên cố, có bê giống sinh sản để cải thiện cuộc sống. Đến nay, con bê giống được hỗ trợ đã sinh sản được 3 lứa. Nguồn thu từ bán bê khoảng 10-12 triệu đồng/ năm đã giúp gia đình tôi đã thoát khỏi diện cận nghèo vào đầu năm 2026”.

Ngôi nhà của gia đình ông Mai Chí Bình (thôn Mai Lâm) được hỗ trợ xây dựng vào năm 2023.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Phương và chị Lê Thị Thanh (ở thôn Thạch Mỹ) có điểm xuất phát thấp, con bị tàn tật nên nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo, rồi cận nghèo của xã. Năm 2024, Ủy ban MTTQ xã Thạch Mỹ (cũ), nay là xã Mai Phụ hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà ở kiên cố. Cuối năm 2025, gia đình tiếp tục được hỗ trợ một con bê giống trị giá 12 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2026. Hiện, con bê phát triển tốt, trị giá khoảng 22 triệu đồng.

Chị Lê Thị Thanh chia sẻ: “Những lúc khó khăn nhất, gia đình tôi được các cấp, các ngành hỗ trợ làm nhà, trao bê giống nên vợ chồng tôi rất phấn khởi và biết ơn. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, quyết tâm thoát nghèo. Nay gia đình đã thoát nghèo, chúng tôi càng trân trọng sự sẻ chia ấy và tự nhủ phải nỗ lực làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Đại diện các phòng chuyên môn và đoàn thể xã Mai Phụ kiểm tra hiệu quả mô hình sinh kế đã hỗ trợ vào cuối năm 2025 của gia đình chị Thanh.

Những câu chuyện thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ thiết thực đã tiếp thêm niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên ở nhiều hộ khó khăn khác. Cách đây 10 ngày, bà Lê Thị Loan (hộ cận nghèo ở thôn Thạch Mỹ) được hỗ trợ một con bê sinh kế. Bà bày tỏ quyết tâm: “Thấy nhiều hộ cùng cảnh ngộ được hỗ trợ thoát nghèo, chúng tôi càng có thêm niềm tin và động lực. Được trao bê nái lần này, tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập. Chúng tôi cũng hiểu rằng, sự hỗ trợ là điểm tựa quý giá, nhưng muốn thoát nghèo bền vững thì bản thân phải nỗ lực làm ăn, không trông chờ, ỷ lại”.

Ông Lê Tiến Sĩ – Trưởng thôn Thạch Mỹ cho biết: “Trong 5 năm gần đây, 3 thôn cũ hợp thành thôn Thạch Mỹ hiện nay có hơn 10 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, 20 hộ được trao tặng bò, gà. Riêng từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, địa bàn đã có thêm 2 nhà ở được xây dựng và 8 mô hình sinh kế được hỗ trợ. Điều đáng mừng là nhiều hộ đã sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Những kết quả này góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%, hộ cận nghèo còn 4,9%, đồng thời tạo động lực để người dân tiếp tục vươn lên bằng chính sức lao động của mình”.

Mô hình sinh kế gà được hỗ trợ vào cuối năm 2025 đang giúp chị Trần Thị Síu (thôn Thạch Mỹ) có thêm thu nhập.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng ở xã Mai Phụ đã chung tay huy động nguồn lực chăm lo người yếu thế. Hàng trăm hộ khó khăn được hỗ trợ vật nuôi để phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập; nhiều gia đình được giúp đỡ xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận quà hỗ trợ. Đặc biệt, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã hỗ trợ 38 mô hình bê giống, gần 60 mô hình gà, với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng; đồng thời, huy động gần 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây mới 13 nhà, nâng cấp 378 nhà ở và trao gần 6.000 suất quà. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng để giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 2,9% và hộ cận nghèo còn 3,3%.

Các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Mai Phụ nhận bò sinh kế do MTTQ các cấp hỗ trợ vào ngày 10/8/2026.

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ khẳng định: “Chúng tôi xác định, giảm nghèo bền vững không chỉ là huy động nguồn lực hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có sinh kế, có động lực và ý chí tự vươn lên. Vì vậy, xã chú trọng rà soát đúng đối tượng, kết nối nguồn lực Nhà nước với sự chung tay của cộng đồng, bảo đảm hỗ trợ thiết thực, phù hợp hoàn cảnh từng hộ. Cùng đó, chúng tôi khuyến khích người dân phát huy tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại. Nhờ chính sách đến đúng đối tượng, nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả và người dân nỗ lực vươn lên nên công tác giảm nghèo trên địa bàn đã đạt được những kết quả thực chất, bền vững”.