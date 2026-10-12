Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Ông Phạm Đức Cảng (thôn Tri Lễ) phấn khởi dọn dẹp bớt gạch vữa khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cách đây 3 tháng, Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh đã hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà ở cho ông Phạm Đức Cảng (thương binh hạng 4/4, hoàn cảnh khó khăn). Ngôi nhà rộng 120 m², có tổng kinh phí dự kiến 450-500 triệu đồng, hiện hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Dự kiến hơn 1 tháng nữa, ông Cảng sẽ chuyển vào nhà mới. Nguồn hỗ trợ thiết thực giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh thường xuyên động viên ông Phạm Đức Cảng.

Ông Phạm Đức Cảng ở thôn Tri Lễ xúc động chia sẻ: “Với gia đình tôi, 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là món quà nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, gia đình tôi giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố. Trong quá trình làm nhà, sự sẻ chia, động viên của bà con và các đoàn thể càng khiến tôi thêm ấm lòng, trân trọng tình làng nghĩa xóm”.

Bà Hồ Thị Tam chăm sóc con bê giống cẩn thận và xem đây là "của để dành" cho sau này.

Cách đây hơn 2 tháng, bà Hồ Thị Tam (73 tuổi, thuộc diện hộ cận nghèo ở thôn Ích Hậu) được hỗ trợ một con bê lai sinh sản trị giá khoảng 13 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, bà xem đây là nguồn vốn quý để tích lũy tài sản, cải thiện cuộc sống. Bà chăm sóc con bê cẩn thận, coi đây là “của để dành”.

Cán bộ xã Đông Kinh và thôn Ích Hậu đến tận nhà các hộ già cả, khó khăn để động viên sản xuất, duy trì hiệu quả nguồn sinh kế.

Bà Hồ Thị Tam xúc động chia sẻ: “Với người tuổi cao, hoàn cảnh còn khó khăn như tôi, con bê giống là món quà rất quý, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực của Đảng, Nhà nước và địa phương. Món quà không chỉ giúp tôi có thêm tài sản mà còn mở ra cơ hội tạo nguồn thu trong tương lai, vơi bớt nỗi lo tuổi già. Sự hỗ trợ ấy tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi chăm sóc vật nuôi thật tốt, từng bước cải thiện cuộc sống bằng chính công sức của mình”.

Với tinh thần “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2021–2025, các xã Thạch Kênh, Thạch Liên, Ích Hậu (cũ) và xã Đông Kinh hiện nay đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ 281 mô hình sinh kế từ bò và gà, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. MTTQ và các đoàn thể cũng đã huy động gần 9 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp 162 ngôi nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, mỗi năm, địa phương còn vận động, trao tặng từ 2.000 đến 2.200 suất quà, với tổng trị giá 2,4-2,6 tỷ đồng cho người yếu thế. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp các đối tượng yếu thế trên địa bàn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Người dân xã Đông Kinh nhận gà sinh kế để phát triển chăn nuôi.

Các chương trình, kế hoạch, phong trào và cuộc vận động về giảm nghèo bền vững cũng đã tạo nên nguồn lực quan trọng để xã Đông Kinh đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Nhờ được thụ hưởng các nguồn lực từ xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở xã Đông Kinh những năm gần đây giảm đáng kể, hiện còn 20,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3%.

Cùng với chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người yếu thế vươn lên và lan tỏa những giá trị nhân văn, các chương trình, hoạt động “Vì người nghèo” ở Đông Kinh còn tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Ông Trần Quốc Phú - Trưởng thôn Lương Trung khẳng định: “Chương trình giảm nghèo đã góp phần giúp Đông Kinh cải thiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là các tiêu chí có liên quan đến nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu...”.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập được khen thưởng, biểu dương.

Ông Đặng Quang Bắc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh khẳng định: “Chúng tôi xác định chăm lo người nghèo là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ chủ động kết nối nguồn lực, phối hợp rà soát đúng đối tượng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đồng thời vận động cộng đồng chung tay sẻ chia. Lòng nhân ái hóa thành động lực không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, để mỗi mái nhà, mỗi mô hình sinh kế trở thành điểm tựa, tiếp thêm niềm tin và động lực vươn lên bền vững. Các chương trình, hoạt động, phong trào vì người nghèo được vận dụng tốt cũng đã trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”.