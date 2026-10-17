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Chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Hồng Lĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tạo điểm tựa để người dân an cư, ổn định cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Những ngày này, ông Phan Văn Cọi (81 tuổi) cùng vợ là bà Đặng Thị Sử (76 tuổi) ở TDP Ngọc Sơn (phường Bắc Hồng Lĩnh) đang mong ngóng ngôi nhà mới sớm hoàn thành. Với gia đình ông Cọi, đây không chỉ là công trình để che mưa nắng mà còn là điểm tựa để cuộc sống thêm ổn định.

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Cán bộ Hội Nông dân phường Bắc Hồng Lĩnh và tổ dân phố kiểm tra công trình nhà ở của gia đình ông Phan Văn Cọi đang xây dựng, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư .

Ngôi nhà của ông bà có diện tích khoảng 60 m², tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Trong đó, từ kết nối của Hội Nông dân phường, BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình ông Cọi.

Ngoài ra, Hội Nông dân phường Bắc Hồng Lĩnh kêu gọi nguồn xã hội hóa 15 triệu đồng và huy động ngày công để hỗ trợ gia đình ông Cọi bà Sử. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giảm bớt gánh nặng kinh phí, giúp gia đình ông bà có thêm điều kiện hiện thực hóa mong muốn về một nơi ở khang trang, an toàn hơn.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Tĩnh và lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Phan Văn Cọi ở TDP Ngọc Sơn.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Tĩnh và lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Phan Văn Cọi ở TDP Ngọc Sơn.

Ông Phan Văn Cọi xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc xây dựng nhà mới là điều không dễ. Được địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ, gia đình rất phấn khởi, biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng con cháu hoàn thiện ngôi nhà, ổn định cuộc sống”.

Câu chuyện của gia đình ông Phan Văn Cọi là một trong những trường hợp được hỗ trợ nhà ở tại phường Bắc Hồng Lĩnh. Mỗi hoàn cảnh có những khó khăn riêng, nhưng điểm chung là nhu cầu về một mái nhà vững chãi để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và chăm lo gia đình.

Đầu tháng 4/2026, gia đình bà Cao Thị Mai (60 tuổi) ở TDP Vân Chàng (phường Bắc Hồng Lĩnh), thuộc diện hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích khoảng 80 m² đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

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Cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ thăm hỏi, chung vui cùng gia đình bà Cao Thị Mai sau khi ngôi nhà được hoàn thành.

Từ chỗ còn nhiều khó khăn về điều kiện nhà ở, gia đình bà Mai nay có nơi ở ổn định hơn, giúp bà có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong ngôi nhà mới khang trang, bà Cao Thị Mai phấn khởi cho biết: “Trước đây, điều kiện gia đình còn khó khăn, việc làm được ngôi nhà kiên cố là mong muốn rất lớn. Nhờ được hỗ trợ kinh phí và sự quan tâm của địa phương, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp chúng tôi yên tâm hơn và có thêm quyết tâm vượt qua khó khăn”.

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Có ngôi nhà mới, bà Cao Thị Mai yên tâm, không phải lo lắng khi mưa bão.

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình gặp khó khăn về nhà ở tại phường Bắc Hồng Lĩnh nhận được sự hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Theo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, từ năm 2025 đến nay, phường Bắc Hồng Lĩnh đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 11 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 532 triệu đồng.

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Cán bộ, hội viên hội nông dân, bà con lối xóm chung tay hỗ trợ tháo dỡ nhà ở xuống cấp, thu dọn vật liệu, góp sức giúp các hộ khó khăn xây dựng nhà mới.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng việc kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã góp phần hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở phường Bắc Hồng Lĩnh xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và tổ dân phố rà soát những gia đình còn khó khăn về nhà ở; đồng thời, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Mục tiêu là giúp người dân có nơi ở ổn định, tạo nền tảng để yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên”.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, phường Bắc Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ 11 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Chương trình hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp các gia đình khó khăn cải thiện điều kiện sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian tới, MTTQ phường tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Hồng Lĩnh

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Tags:

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Chủ đề Vì người nghèo

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