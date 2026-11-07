Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo người yếu thế

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Lộc Hà và các tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ tiền giúp cụ Nguyễn Thị Xoa làm nhà ở.

Cách đây chưa lâu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Lộc Hà” cùng các tấm lòng hảo tâm đã tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho cụ Nguyễn Thị Xoa (81 tuổi) ở thôn Yên Điềm. Để giúp cụ già neo đơn có được mái ấm tuổi xế chiều, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ gần 120 triệu đồng, gần đủ để xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng 60 m². Ngoài số tiền hỗ trợ, chị em phụ nữ, anh em, xóm làng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót còn hỗ trợ ngày công.

Cụ Xoa xúc động: “Cả cuộc đời tôi đã trải qua nhiều vất vả, đến khi tuổi cao, sức yếu phải nương tựa vào anh em. Căn nhà cũ xuống cấp từ lâu, cuối năm 2025 lại bị bão lớn làm hư hỏng nặng nhưng không có tiền xây mới hay sửa chữa. Nay nhờ các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ nên sắp có được mái ấm kiên cố, tôi vui lắm”.

Chị em phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót giúp đỡ cụ Xoa thu dọn vật liệu cũ, giải phóng mặt bằng để xây nhà mới.

Hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Quang (SN 1988, ở thôn Thịnh Lộc) cũng rất đáng thương và cần sự chia sẻ. Nhiều năm nay, anh phải chăm sóc con nhỏ bị bệnh bại não, phụng dưỡng bố mẹ già đau yếu thường xuyên, bản thân lại bị đau yếu dài ngày. Để hỗ trợ hộ nghèo này, mới đây, Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà đã hỗ trợ một con bê giống trị giá 12 triệu đồng.

Anh Quang chia sẻ: “Món quà hôm nay không chỉ giúp tôi có thêm điều kiện phát triển kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vững vàng hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ trân trọng cơ hội này, cố gắng chăm sóc bò thật tốt, chủ động học hỏi kỹ thuật chăn nuôi để tạo dựng sinh kế lâu dài. Dù phía trước còn nhiều thử thách, tôi sẽ quyết tâm lao động để từng bước cải thiện cuộc sống”.

Những con bê giống được Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo cách đây nửa tháng.

Đồng hành cùng các đối tượng yếu thế, các tổ chức chính trị - xã hội ở Lộc Hà đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh là những lực lượng tích cực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu của từng đối tượng. Từ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao tặng vật nuôi, chỉnh trang vườn hộ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi, các tổ chức đã góp sức tạo sinh kế, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bà Phan Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà cho biết: “Các cấp hội luôn chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng hội viên để kết nối nguồn lực hỗ trợ thiết thực. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, chúng tôi đã trao 450 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn; duy trì hiệu quả chương trình ‘Mẹ đỡ đầu’ và đồng hành với 21 trẻ mồ côi, trẻ em khó khăn; phối hợp hỗ trợ xây dựng 7 nhà ở cho phụ nữ, gia đình chính sách và hộ nghèo; vận động xã hội hóa hơn 112 triệu đồng để giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn”.

Đoàn viên thanh niên xã Lộc Hà hỗ trợ các gia đình chính sách xây nhà mới và dọn dẹp bàn thờ trước ngày tân gia.

“Cùng với hoạt động an sinh, các cấp hội chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo sinh kế lâu dài. Chúng tôi phối hợp quản lý các nguồn vốn ủy thác, tạo điều kiện để 2.044 hội viên tiếp cận vay gần 106 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm nhà; trong đó có hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, chúng tôi đã vận động chị em phát triển mô hình kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Nhờ hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm nên các hội viên đã vượt qua khó khăn trước mắt và có thêm động lực, điều kiện để vươn lên”, bà Phan Thị Bích Liên chia sẻ thêm.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối nguồn lực, huy động sức mạnh cộng đồng chăm lo an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã trao gần 6.000 suất quà, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà với kinh phí 949 triệu đồng và trao 12 mô hình sinh kế trị giá 144 triệu đồng. Những hỗ trợ thiết thực này đã tạo điểm tựa về vật chất, tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các hoàn cảnh yếu thế vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với những người yếu thế.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà khẳng định: “Chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu khác không chỉ là trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên mà còn là thước đo sức mạnh đoàn kết, tình cảm trong cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn xác định lấy người dân làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tế của từng hoàn cảnh làm cơ sở để vận động, phân bổ nguồn lực và có sự hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả. Từ những tình cảm và sự sẻ chia của các cấp, các ngành, cộng đồng đã khơi dậy được tinh thần tự lực, ý chí vươn lên và giúp mỗi đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau”.