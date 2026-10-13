Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 140 triệu đồng xây nhà tình nghĩa

Sáng 13/10, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp với xã Đông Kinh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Tráng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Xuân Trúc (thôn Ích Hậu) 70 triệu đồng xây dựng nhà ở.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, thời gian qua, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh luôn quan tâm triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Lãnh đạo các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Trọng Vinh (thôn Ích Mỹ).

Theo đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Kinh, trên địa bàn còn một số hộ gia đình khó khăn về nhà ở, nhà cửa xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn.

Trong đó có gia đình ông Nguyễn Xuân Trúc (SN 1965, thôn Ích Hậu) đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sĩ và gia đình ông Bùi Trọng Vinh (SN 1958, thôn Ích Mỹ) thuộc diện gia đình chính sách. Cả hai gia đình đều gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Bùi Trọng Vinh.

Để hỗ trợ các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ tổng kinh phí 140 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các gia đình, mỗi hộ 70 triệu đồng.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí cho các gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các gia đình có thêm nguồn lực xây dựng nhà ở kiên cố, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Tráng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh khẳng định, bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, người lao động Agribank đối với cộng đồng, chung tay cùng địa phương chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để 2 ngôi nhà sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đơn vị hy vọng những ngôi nhà mới sẽ trở thành điểm tựa để các gia đình vươn lên, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.