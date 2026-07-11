Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn mong muốn nguồn lực sẽ góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác do đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn đầu đã trao kinh phí an sinh xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh.

Đón đoàn, về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_aimg-2743.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao biểu trưng nguồn lực an sinh xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao biểu trưng tặng tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_aimg-2730.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động trao tặng an sinh xã hội là nghĩa cử nhân văn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng. Hoạt động được duy trì thường niên nhằm phát huy đạo lý "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mong muốn sự đóng góp và những tình cảm sẻ chia của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_aimg-2733.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Phạm Đức Ấn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành ngân hàng.

Đây là nguồn lực quý báu giúp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tỉnh cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.

Tin liên quan

Tags:

#Ngân hàng Nhà nước #Hà Tĩnh #an sinh xã hội #kỷ niệm 79 năm #Ngày thương binh liệt sĩ #Ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trang trọng lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh

Trang trọng lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.
Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.
Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh

Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Nhà lãnh đạo chiến lược, nhà tư duy lớn của cách mạng Việt Nam

Nhà lãnh đạo chiến lược, nhà tư duy lớn của cách mạng Việt Nam

Trọn gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo dân tộc vượt qua những thử thách cam go nhất của thế kỷ XX, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!