Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn mong muốn nguồn lực sẽ góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác do đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn đầu đã trao kinh phí an sinh xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh.
Đón đoàn, về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Tại chương trình, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao biểu trưng tặng tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động trao tặng an sinh xã hội là nghĩa cử nhân văn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng. Hoạt động được duy trì thường niên nhằm phát huy đạo lý "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành ngân hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mong muốn sự đóng góp và những tình cảm sẻ chia của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần chung sức cùng tỉnh Hà Tĩnh chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Phạm Đức Ấn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành ngân hàng.
Đây là nguồn lực quý báu giúp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tỉnh cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.
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