Trao 510 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

(Baohatinh.vn) - Học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại Hà Tĩnh được nhận học bổng từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Trong 2 ngày (15, 16/10), Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh và Tổ chức Zhishan Foundation (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi đợt 2 năm 2026 tại 34 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở Y tế trao học bổng cho các em học sinh.
Theo đó, Tổ chức Zhishan Foundation đã trao học bổng cho 510 học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn 34 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Mức học bổng cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở là 750.000/em; học sinh trung học phổ thông là 1.000.000 đồng/em.
Ngoài ra, Tổ chức Zhishan Foundation còn trao tặng phần thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập và tặng quà và sách cho các em. Tổng kinh phí chương trình trong đợt này hơn 684 triệu đồng.
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh và Tổ chức Zhishan Foundation trao học bổng cho học sinh tại xã Thạch Hà.
Cũng trong đợt này, Tổ chức Zhishan Foundation đã trao học bổng cho 161 sinh viên với số tiền hơn 273 triệu đồng (hình thức chuyển khoản trực tiếp).
Chương trình trao học bổng của Tổ chức Zhishan Foundation được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2011 đến nay, đã giúp 8.638 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn chắp cánh ước mơ, vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 17,6 tỷ đồng.
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