Những ngôi nhà đậm nghĩa tình ở Lộc Hà

Những ngôi nhà dành cho các đối tượng yếu thế ở Lộc Hà được xây nên bởi sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuân (62 tuổi, thôn Yên Điềm) là người già sống đơn thân, thường xuyên đau ốm, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Đáng lo hơn, ngôi nhà cấp 4 nằm gần bờ biển đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, bà lại sống trong tâm trạng bất an.

Trước hoàn cảnh ấy, Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Lộc Hà” đã vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng để bà Tuân xây dựng nhà mới. Trong quá trình thi công, chị em phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót cùng người thân, xóm giềng còn góp ngày công, cho vay mượn thêm kinh phí. Đến nay, ngôi nhà rộng hơn 60 m², trị giá trên 300 triệu đồng đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến hơn 1 tháng nữa sẽ đưa vào sử dụng.

Bà Tuân (ở giữa) cùng người thân dọn dẹp sau khi hoàn thành phần thô của ngôi nhà.

Bà Tuân cảm động: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được một ngôi nhà khang trang như vậy. Điều khiến tôi xúc động nhất là tình cảm, sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, bộ đội biên phòng, người thân. Mỗi người góp một chút, người giúp tiền, người góp công, người động viên, chia sẻ khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc. Có được ngôi nhà mới, tôi có thêm niềm tin, nghị lực để sống vui, sống khỏe và cố gắng tự chăm lo cho bản thân trong những năm tháng tuổi già”.

Nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định chỗ ở, bình quân mỗi năm, thôn Yên Điềm có từ 4-6 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới; riêng năm nay đã làm được 3 nhà và đều do Hội LHPN xã Lộc Hà đứng ra vận động, khâu nối, hỗ trợ. Để có những mái ấm kiên cố đó, bên cạnh nỗ lực của mỗi gia đình và nguồn kinh phí được hỗ trợ, còn có sự chung tay, góp sức của người thân, bà con lối xóm và cộng đồng.

Hội LHPN xã Lộc Hà và cán bộ thôn Yên Điềm kiểm tra tiến độ, chất lượng nhà ở làm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Lê Công Sinh – Trưởng thôn Yên Điềm cho biết: “Trong công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn, ban cán sự thôn luôn xác định phải sâu sát từng hoàn cảnh, chủ động vào cuộc và làm bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi phát hiện gia đình cần giúp đỡ, chúng tôi cùng các đơn vị chuyên môn, đoàn thể rà soát, xác định nhu cầu, kết nối các nguồn hỗ trợ và vận động bà con, dòng họ cùng chung tay. Nhờ vậy, những mái ấm không chỉ được dựng xây bằng nguồn lực vật chất mà còn kết tinh từ nghĩa tình, sự gắn bó của cộng đồng dân cư”.

Chị Phan Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà thông tin: “Cùng với 3 ngôi nhà ở thôn Yên Điềm, từ đầu năm đến nay, hội đã vận động được hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công, phối hợp xây dựng thêm 5 ngôi nhà kiên cố khác cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Để có kết quả đó, chúng tôi chú trọng kết nối, huy động đa dạng nguồn lực, phân công hội viên bám sát từng công trình, kịp thời hỗ trợ gia đình trong quá trình xây dựng. Qua mỗi mái ấm được hoàn thành, vai trò kết nối của tổ chức hội ngày càng được phát huy, góp phần đưa chính sách an sinh đến đúng những địa chỉ cần giúp đỡ”.

Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà nhân ái của bà Nguyễn Thị Xoa (thôn Yên Điềm) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, trách nhiệm và nghĩa tình, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Lộc Hà luôn quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế an cư, ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2020–2025, các địa phương cũ đã huy động hơn 19 tỷ đồng, xây dựng 286 nhà ở mới cho hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới 105 nhà và sửa chữa 456 nhà bị hư hỏng do bão, với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Những mái ấm này đang lan tỏa niềm vui, ý nghĩa trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Yên Định) xúc động: “Tôi từng tham gia thanh niên xung phong, nay tuổi cao, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không có điều kiện tự xây dựng nhà ở kiên cố. Tháng 4/2026, được Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu TNXP xã Lộc Hà hỗ trợ 70 triệu đồng nên tôi đã xây dựng được ngôi nhà rộng 80 m². Đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nguồn động viên lớn lao, giúp tôi thêm vững tin trong cuộc sống”.

Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Lộc Hà đã huy động hỗ trợ xây mới 105 nhà và sửa chữa 456 nhà bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà chia sẻ: “Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo không đơn thuần là hỗ trợ một công trình dân sinh mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết của cả hệ thống chính trị với Nhân dân. Vì vậy, chúng tôi luôn vào cuộc bằng tinh thần chủ động, quyết liệt, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của người dân làm trung tâm. Qua thực tiễn cho thấy, giá trị lớn nhất của mỗi ngôi nhà không chỉ nằm ở sự kiên cố về vật chất mà còn ở niềm tin được bồi đắp, tình người được lan tỏa và đã tiếp thêm nghị lực vươn lên cho những hoàn cảnh khó khăn”.