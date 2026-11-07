Đức Đồng - Trao sinh kế, tiếp sức người nghèo vươn lên

Với chị Nguyễn Thị Bích Liễu, hộ cận nghèo ở thôn Quang Phúc, xã Đức Đồng, cuộc sống từng là chuỗi ngày chật vật với những nỗi lo cơm áo. Chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi ba con nhỏ. Bản thân thường xuyên đau ốm, bệnh tật, lại không có việc làm ổn định nên kinh tế luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Dù chăm chỉ làm lụng, cuộc sống của bốn mẹ con vẫn hết sức khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Bích Liễu chăm con bò giống được địa phương hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, chính quyền thôn và xã đã rà soát, xét hỗ trợ chị một con bò giống trị giá 12 triệu đồng trong chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2026, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Được hỗ trợ bò giống, chị Liễu dành nhiều thời gian chăm sóc, tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để chăm sóc bò. Nhờ sự cần cù, chịu khó, con bò ngày càng phát triển và hiện chuẩn bị sinh bê đầu tiên. Thành quả bước đầu ấy mang đến cho chị niềm vui, sự phấn khởi và thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Cán bộ thôn và xã đến động viên, chia sẻ niềm vui với chị Nguyễn Thị Bích Liễu.

Chị Liễu chia sẻ: “Một mình nuôi ba con nhỏ, bản thân lại hay đau ốm nên cuộc sống rất vất vả. Được địa phương quan tâm hỗ trợ bò giống, tôi mừng lắm. Tôi cố gắng chăm sóc thật tốt để bò sinh sản, có thêm bê con phát triển đàn. Đây là tài sản quý và cũng là hy vọng để mẹ con tôi có điều kiện cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Cũng từ nguồn hỗ trợ sinh kế của địa phương, gia đình chị Phan Thị Xoan ở thôn Đồng Thanh đã tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Chồng chị Xoan bị tai nạn, mất sức lao động. Mọi gánh nặng kinh tế, từ chi phí thuốc men cho chồng đến việc chăm lo cho con ăn học, đều đặt lên vai người phụ nữ quanh năm tần tảo. Không có công việc ổn định, cuộc sống gia đình nhiều năm liền gặp khó khăn. Để trang trải sinh hoạt, chị phải tranh thủ làm đủ việc, nhưng thu nhập vẫn bấp bênh.

Đàn gà sinh kế không ngừng phát triển, giúp gia đình chị Xoan có nguồn thu nhập ổn định.

Chia sẻ với hoàn cảnh ấy, năm 2025, địa phương đã hỗ trợ gia đình chị 100 con gà giống, đồng thời tạo điều kiện để chị được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà.

Từ số gà giống ban đầu, chị Xoan tận dụng diện tích vườn nhà, chủ động xây dựng chuồng trại, chú trọng vệ sinh môi trường và thực hiện đúng quy trình chăm sóc. Nhờ vậy, đàn gà phát triển tốt, mang lại nguồn thu khá ngay từ lứa đầu tiên.

Thay vì sử dụng toàn bộ số tiền thu được, chị mạnh dạn tái đầu tư, quay vòng vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi sau mỗi lứa. Từ 100 con gà ban đầu, đến nay gia đình chị đã phát triển đàn gà lên hơn 300 con. Lứa gà thứ ba đang bắt đầu được xuất bán, mở ra nguồn thu nhập đều đặn cho gia đình.

Thay vì sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đàn gà sinh kế, chị Xoan đã tái đầu tư, quay vòng vốn để mở rộng quy mô sau mỗi lứa nuôi.

Chị Xoan phấn khởi cho biết: “Được xã hỗ trợ gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tôi có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Nhờ đàn gà, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định hơn. Tôi dự định tiếp tục quay vòng vốn, mở rộng đàn để có thêm tiền lo cho chồng và các con”.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy hiệu quả thiết thực từ chủ trương hỗ trợ sinh kế của xã Đức Đồng. Không dừng lại ở việc trao tặng con giống, địa phương còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành cùng người dân trong quá trình sản xuất, giúp các hộ biết cách chăm sóc, phát triển mô hình và chủ động tạo nguồn thu nhập lâu dài.

Đức Đồng là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn ở mức đáng quan tâm. Theo thống kê, toàn xã hiện còn 67 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,38% và 85 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3%. Đằng sau những con số ấy là không ít gia đình thiếu điều kiện phát triển kinh tế, người già neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và những hoàn cảnh yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ.

Xác định chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Đức Đồng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những mô hình sinh kế không chỉ là nguồn vốn có giá trị cụ thể mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Trong đó, cùng với việc quan tâm hỗ trợ nhà ở, bảo đảm điều kiện an cư, xã chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và khuyến khích người dân phát triển kinh tế gia đình. Qua rà soát, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, địa phương lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện lao động, diện tích đất đai, khả năng sản xuất và nhu cầu thực tế của từng gia đình.

Ông Nguyễn Văn Lương, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Đồng chia sẻ: “Với những hộ có điều kiện chăn nuôi, xã ưu tiên hỗ trợ con giống như bò, gà và các mô hình sản xuất phù hợp; đồng thời phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, giúp người dân hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở khâu trao con giống mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp các hộ chủ động phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ”.

Nhờ triển khai các giải pháp quyết liệt, linh hoạt và huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ đầu năm đến nay, xã Đức Đồng đã huy động được hàng trăm triệu đồng hỗ trợ 30 mô hình sinh kế cho người nghèo. Những mô hình sinh kế không chỉ là nguồn vốn có giá trị cụ thể mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vượt qua khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở khâu trao con giống, xã Đức Đồng còn quan tâm động viên, giúp đỡ người nghèo thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí tự lực, chủ động vươn lên, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Từ một con bò giống đang chuẩn bị sinh bê đến đàn gà hàng trăm con chuẩn bị xuất bán, những mô hình sinh kế ở Đức Đồng tuy chưa lớn nhưng đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong cuộc sống của người dân.

Hành trình giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, với cách làm lấy người dân làm trung tâm, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, gắn trao sinh kế với hướng dẫn kỹ thuật và khơi dậy ý chí tự lực, Đức Đồng đang từng bước tạo nền tảng để người nghèo thoát nghèo thực chất; không chỉ góp phần cải thiện đời sống một gia đình mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.