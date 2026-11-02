Hương Đô huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế, tạo điều kiện cho người nghèo từng bước vươn lên.
Trên cơ sở rà soát thực trạng nhà ở của các hộ khó khăn, địa phương đã kết nối, vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi công xây dựng 14 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
Trong đó, 6 nhà được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, 4 nhà từ nguồn phân bổ của Ủy ban MTTQ tỉnh, 3 nhà từ chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho con đẻ người bị nhiễm chất độc da cam và 1 nhà từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Cùng với hỗ trợ nhà ở, xã Hương Đô còn chú trọng tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Qua rà soát, địa phương đã lựa chọn 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò sinh sản; đồng thời trao tặng 15 mô hình nuôi gà, với tổng kinh phí gần 251 triệu đồng.
Việc kết hợp hỗ trợ nhà ở với trao sinh kế không chỉ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây cũng là hướng đi thiết thực để Hương Đô phát huy hiệu quả các nguồn lực huy động, từng bước chuyển từ hỗ trợ an sinh sang giảm nghèo bền vững.
Từ việc xây dựng nhà ở, trao con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.
Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.