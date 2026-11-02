Hương Đô huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Xã Hương Đô quan tâm hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên.

Trên cơ sở rà soát thực trạng nhà ở của các hộ khó khăn, địa phương đã kết nối, vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi công xây dựng 14 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Trong đó, 6 nhà được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, 4 nhà từ nguồn phân bổ của Ủy ban MTTQ tỉnh, 3 nhà từ chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho con đẻ người bị nhiễm chất độc da cam và 1 nhà từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Lãnh đạo xã Hương Đô khảo sát nhu cầu làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ các nguồn lực khác nhau, năm 2026, xã Hương Đô đã xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14 hộ gia đình.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, xã Hương Đô còn chú trọng tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Qua rà soát, địa phương đã lựa chọn 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò sinh sản; đồng thời trao tặng 15 mô hình nuôi gà, với tổng kinh phí gần 251 triệu đồng.

Việc kết hợp hỗ trợ nhà ở với trao sinh kế không chỉ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây cũng là hướng đi thiết thực để Hương Đô phát huy hiệu quả các nguồn lực huy động, từng bước chuyển từ hỗ trợ an sinh sang giảm nghèo bền vững.