Trao mái ấm, tiếp động lực cho hộ khó khăn tại Đức Đồng

Hàng chục năm sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, mỗi khi mùa mưa đến, nỗi lo luôn thường trực trong gia đình chị Nguyễn Thị Bích Liễu, hộ cận nghèo ở thôn Quang Phúc, xã Đức Đồng. Sau khi ly hôn, một mình chị gồng gánh nuôi ba con nhỏ, trong khi bản thân thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Cuộc sống vốn đã chật vật, việc tích góp đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà kiên cố gần như là điều ngoài khả năng của người phụ nữ này.

Cán bộ thôn Phúc Quang và xã Đức Đồng chia vui với chị Nguyễn Thị Bích Liễu khi vừa khánh thành căn nhà mới.

Thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền xã Đức Đồng và thôn Quang Phúc đã rà soát, xét hỗ trợ gia đình chị Liễu 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương, sự chắt chiu, dành dụm của gia đình và tình cảm sẻ chia của bà con lối xóm, ngôi nhà có tổng trị giá hơn 300 triệu đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chị Liễu xúc động chia sẻ: “Trước đây, mẹ con tôi sống trong căn nhà xuống cấp đã lâu, cuộc sống khó khăn nên chưa bao giờ dám nghĩ có thể xây được nhà mới. Được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, bà con lối xóm giúp đỡ, mẹ con tôi mới có được mái ấm như hôm nay. Tôi rất biết ơn sự sẻ chia ấy và sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo cho các con ăn học, từng bước ổn định cuộc sống”.

Không chỉ gia đình chị Liễu, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Đồng cũng đang từng bước hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà an toàn, kiên cố nhờ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng.

Tại thôn Du Đồng, gia đình cựu chiến binh Hoàng Đình Kỳ và bà Bùi Thị Bình cũng vừa đón nhận niềm vui lớn khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ông Kỳ và bà Bình đều ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, các con không có điều kiện để hỗ trợ bố mẹ. Bao năm qua, ông bà phải sống trong căn nhà tạm, xuống cấp, thường xuyên đối mặt với nỗi lo mỗi khi thời tiết bất lợi.

Cùng với 90 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, sự chung tay của các cấp, ngành, ngày công lao động của bà con lối xóm và đồng đội, ngôi nhà có tổng trị giá gần 400 triệu đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, ông bà sẽ được đón xuân trong ngôi nhà mới.

Ông Kỳ xúc động bày tỏ: “Với hoàn cảnh của gia đình, việc tự xây dựng một ngôi nhà mới gần như là điều không tưởng. Nhưng nhờ sự kết nối, vận động của địa phương, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, bà con, làng xóm và đồng đội cũ, vợ chồng tôi mới có được căn nhà kiên cố như thế này. Tình cảm này, chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp”.

Cán bộ xã Đức Đồng kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng nhà của ông Hoàng Đình Kỳ.

Đức Đồng là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bởi vậy, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh yếu thế luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở, bởi đây là một trong những điều kiện nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống.

Từ tháng 7/2025 (khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành) đến nay, công tác rà soát, vận động và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tiếp tục được xã Đức Đồng quan tâm thực hiện. Địa phương chú trọng nắm bắt thực tế từng hộ, xác định những gia đình có nhà ở xuống cấp, không bảo đảm an toàn để có phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện và khả năng huy động nguồn lực.

Với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng, ông Nguyễn Đình Hợi (SN 1948), thôn Tân Quang, xã Đức Đồng đã xây dựng được ngôi nhà trị giá trên 300 triệu đồng.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đức Đồng là phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã tích cực kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, từ tháng 7/2025 đến nay, xã Đức Đồng đã hỗ trợ xây mới 16 ngôi nhà, đồng thời sửa chữa hàng chục ngôi nhà khác cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn huy động hàng nghìn lượt ngày công từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Đồng Võ Vĩnh Tài, cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là việc làm an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cả cộng đồng đối với người nghèo, người yếu thế”.

Theo ông Võ Vĩnh Tài, việc đa dạng hóa nguồn lực giúp địa phương có thêm điều kiện hỗ trợ các hộ khó khăn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho những gia đình không đủ khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Không chỉ huy động nguồn hỗ trợ, xã Đức Đồng còn cử cán bộ thường xuyên bám nắm, kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng nhà ở của hộ nghèo.

Ông Tài cũng cho biết, phát huy cách làm và những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2027, Đức Đồng đặt mục tiêu vận động xây mới từ 20 đến 25 ngôi nhà và sửa chữa khoảng 20 ngôi nhà cho người dân. Để hoàn thành mục tiêu này, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, chủ động kết nối các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng hành của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.