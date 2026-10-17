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Xã Kỳ Xuân trao 32 mô hình sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Vũ Huyền
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(Baohatinh.vn) - Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực trao hàng chục mô hình sinh kế cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau quá trình khảo sát, đánh giá và huy động các nguồn lực, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Xuân đã trao 17 mô hình chăn nuôi gà, 15 mô hình chăn nuôi bò các gia đình có hoàn cảnh trên địa bàn.

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Lãnh đạo xã Kỳ Xuân trao biển biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong đó, 17 mô hình chăn nuôi gà, tổng trị giá 85 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo"; 12 mô hình chăn nuôi bò, mỗi mô hình 12 triệu đồng, tổng trị giá 144 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động cứu trợ tỉnh; 3 mô hình chăn nuôi bò, mỗi mô hình 11 triệu đồng, tổng trị giá 33 triệu đồng được vận huy động từ nguồn xã hội hóa.

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Hội Nông dân xã Kỳ Xuân trao mô mình chăn nuôi bò cho bà Đinh Thị Thủy ở thôn Phương Giai.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Xuân đối với các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên ổn định cuộc.

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Mô hình chăn nuôi gà của chị Trần Thị Hiền ở thôn Tân Phong phát triển tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Được biết, từ nay đến cuối năm, từ nguồn giảm nghèo, xã Kỳ Xuân sẽ tiếp tục hỗ trợ 281 mô hình sinh kế nuôi gà cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

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Tags:

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Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

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