Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 23/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai công tác giảm nghèo bền vững cho đội ngũ cán bộ hội và các đối tượng liên quan trên địa bàn.

Trong thời gian 1 ngày, gần 120 đại biểu là lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Bảo trợ xã hội các xã, phường trong tỉnh đã được TS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam cùng các chuyên viên, truyền đạt những nội dung trọng tâm liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các cơ chế hỗ trợ đặc thù dành cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung hướng dẫn kỹ năng rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo có người khuyết tật; phương pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng lao động của từng nhóm đối tượng.

TS. Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trình bày các nội dung tại hội nghị.

Chương trình tập huấn cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc kết nối nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở như tâm lý tự ti của người khuyết tật, hạn chế trong tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng được giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, từ đó phát huy tốt vai trò cầu nối, đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.