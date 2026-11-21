Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 21/11, UBND xã Cẩm Duệ tổ chức hội nghị công nhận mô hình 100% người dân có mặt trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của UBND xã, đến nay, toàn xã có 17.582/18.121 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 97,03%. Trong 12 thôn, có 6 thôn hoàn thành mô hình gồm: Mỹ Lâm, Quốc Tuấn, Na Trung, Quang Trung, Phương Trứ và Bộc Nguyên. Các thôn còn lại có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 92% đến dưới 98%.

Ông Lê Quang Thuyết - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ báo cáo mô hình thôn 100% người dân tham gia BHYT.

Để đạt kết quả này, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn trách nhiệm với địa bàn phụ trách. Mỗi thôn được bố trí một nhân viên thu phối hợp với cấp ủy, ban cán sự thôn rà soát, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Hằng tháng, UBND xã Cẩm Duệ tổ chức giao ban, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn và nhân viên thu, lấy kết quả phát triển người tham gia BHYT làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh và xã Cẩm Duệ trao quyết định công nhận mô hình cho 6 thôn đạt 100% người dân có mặt trên địa bàn tham gia BHYT.

Thời gian tới, xã Cẩm Duệ tiếp tục duy trì kết quả tại 6 thôn đã hoàn thành, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân khó khăn tham gia BHYT. Địa phương đặt mục tiêu trong tháng 12/2026 hoàn thành thêm từ 2-3 thôn và phấn đấu hoàn thành tại tất cả các thôn còn lại trong quý I/2027, hướng tới bảo đảm 100% người dân có mặt trên địa bàn tham gia BHYT.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho xã Cẩm Duệ để mua tặng thẻ BHYT cho người dân và thưởng 6 triệu đồng đối với các thôn đạt 100% người dân có mặt trên địa bàn tham gia BHYT (mỗi thôn 1 triệu đồng). Cùng đó, lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo xã Cẩm Duệ đã trao 30 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 12 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh và xã Cẩm Duệ trao tặng thẻ BHYT cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

