UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 823/KH-UBND triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh tận tâm chăm sóc người có công với cách mạng.

Phong trào nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội trong thực hiện chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu 100% hộ gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% người có công và thân nhân đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định.

Cùng với đó, Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; bảo đảm việc thực hiện chính sách ưu đãi được tiến hành đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, không để bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa 100% hồ sơ người có công, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan, địa phương cũng phải rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi.

Trong lĩnh vực an sinh, tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành 100% việc hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm để các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực như đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026, tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).