Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số đơn vị, DN vi phạm liên quan đến việc đăng ký tham gia, đóng bảo hiểm và sử dụng quỹ BHYT. Trước thực tế đó, BHXH tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và yêu cầu khắc phục những vi phạm.

BHXH cơ sở Thạch Hà phối hợp với Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh làm việc và đôn đốc doanh nghiệp đóng tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT của người lao động.



Theo BHXH tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 47 đơn vị, DN sử dụng lao động. Qua kiểm tra, cơ quan BHXH phát hiện 59 lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, số tiền truy thu hơn 174 triệu đồng; 49 lao động đóng thiếu thời gian, thiếu mức đóng, số tiền truy thu gần 137 triệu đồng. Đồng thời, đoàn kiểm tra, các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở đã thu hồi hơn 25,5 tỷ đồng từ các đơn vị, DN chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Kết quả này cho thấy, công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai phạm mà còn hướng đến yêu cầu khắc phục cụ thể, truy thu các khoản đóng thiếu, bảo đảm quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Ông Trần Đình Giáp - Trưởng phòng Kiểm tra (BHXH tỉnh) thông tin: “Qua kiểm tra, cơ quan BHXH tập trung đối chiếu hồ sơ lao động, hợp đồng lao động, bảng thanh toán tiền lương, dữ liệu quyết toán thuế và dữ liệu tham gia BHXH để phát hiện các trường hợp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc đóng không đúng mức, không đủ thời gian. Trên cơ sở đó, yêu cầu đơn vị khắc phục, truy đóng số tiền còn thiếu, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động”.

Đoàn công tác của BHXH tỉnh kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh.



Không chỉ tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm của DN, BHXH tỉnh còn chú trọng kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, BHXH tỉnh đã kiểm tra 11 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thực hiện một cuộc xác minh tại nơi cư trú của người bệnh liên quan đến phản ánh về khám chữa bệnh BHYT. Qua kiểm tra, cơ quan BHXH đã thu hồi gần 2,84 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT thanh toán không đúng quy định.

Hoạt động kiểm tra cũng được mở rộng đến các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia và BHXH cơ sở. Trong kỳ, BHXH tỉnh đã kiểm tra 6 tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, kiểm tra tại 2 BHXH cơ sở; phối hợp với Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, giám sát tại 7 đơn vị.

Ông Trần Đình Giáp cho biết thêm: “Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm của các tổ chức trong tư vấn, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện”.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền Luật BHXH năm 2024; chính sách BHXH, BHTN; các chế độ liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện chính sách.

Song song với hoạt động kiểm tra, BHXH tỉnh tập trung xử lý vi phạm và theo dõi việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Đến ngày 31/10, có 8 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt, nộp ngân sách nhà nước 36,5 triệu đồng. Phòng Kiểm tra (BHXH tỉnh) tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị, yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phân tích dữ liệu kiểm tra để nhận diện nguy cơ vi phạm, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục sau kiểm tra”.

Với việc tăng cường kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực, gắn phát hiện vi phạm với yêu cầu khắc phục và xử lý sau kiểm tra, BHXH tỉnh đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý trong thực hiện chính sách. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN và củng cố nền tảng an sinh xã hội trên địa bàn.